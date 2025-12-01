Barrado rinde homenaje a Juan Tamariz con una Navidad mágica

Se dice que la Navidad es una época llena de magia, y en Barrado se ha tomado esta expresión al pie de la letra con la organización de un festival de ilusionismo ‘Barrado ilusiona’, que se celebrará del 26 al 27 de diciembre y rendirá homenaje a Juan Tamariz, uno de los ilusionistas más reconocidos, que a sus 83 años sigue vinculado al arte de lo imposible.

El festival, organizada por la Asociación Cultural de Barrado y la Asociación de Jóvenes de Barrado, reunirá a seis magos procedentes de diferentes partes de España, además de un artista argentino residente en La Vera. Según la organización, el elenco está compuesto por el mentalista ilicitano Diego Rubio, los ilusionistas madrileños Jesús Magato y Alberto ‘Mago Gales’, mentalista y especialista en cubiletes, cuerdas y monedas.

El cartel lo conforman también el argentino residente en La Vera Juan Idoate ‘Mago Krestón’, el jerezano Juan Luis de Jerez, ligado a la magia familiar; y el placentino Juan Carlos Herrero ‘El Magiadero’, mentalista y magia infantil, que además coordina la iniciativa.

Juan Tamariz

‘Barrado Ilusiona’ estará dedicado al gran maestro Juan Tamariz, "considerado a sus 83 años una de las mayores figuras de la magia a nivel mundial", destacan los responsables del evento. El ilusionista, que al cerrar sus trucos realizaba el gesto de tocar el violín invisible para celebrar el momento, participará a distancia desde Madrid y enviará un objeto personal para subasta o sorteo, un gesto que la organización califica de "muy especial" que marcará "el carácter único de esta primera edición".

Imagen del archivo del maestro del ilusionismo, Juan Tamariz. / El Periódico

El festival nace con el objetivo de consolidarse como un evento anual, para atraer visitantes y fomentar la cultura mágica en un ambiente familiar, cercano y participativo. Con los espectáculos para todas las edades, encuentros con artistas, pasacalles, actuaciones nocturnas y homenaje, la organización asegura que este primer año "promete dos días inolvidables en Barrado".

Programa

El acto de apertura del festival tendrá lugar el viernes 26 de diciembre a las 17.00 horas en el aula de formación de la cooperativa. La primera edición comenzará con una mesa de diálogo conducida por los artistas invitados, en la que se abordará el estado actual del mundo de la magia. La organización adelanta que habrá "alguna sorpresa inesperada propia del espíritu del festival".

Por la noche, la magia continuará en los bares del pueblo con actuaciones "íntimas", especialmente pensada para el público adulto.

Sábado

El sábado por la mañana, distintos rincones del municipio que se transformarán en escenarios callejeros. Un pasacalles guiado por personajes de Disney acompañará a los niños de un "lugar mágico" a otro, con actuaciones de Kreston, El Magiadero y Jesús Magato. El recorrido concluirá con un cuentacuentos de María Fraile.

Por la tarde, en el bar La Güerta, se celebrará un encuentro con los magos, un espacio para charlar y compartir experiencias con los ilusionistas invitados.

Gala principal

La gala principal se llevará a cabo en el centro social, reuniendo sobre el escenario a: Juan Luis de Jerez, Mago Gales, Jesús Magato, Diego Rubio, presentada y coordinada por El Magiadero.

Finalmente, la primera edición del festival, en la que aparte de las agrupaciones organizadoras colabora la Asociación de Mujeres 'La Amistad' y cuenta con el apoyo económico de la Diputación de Cáceres, pondrá el broche final con una noche de mentalismo para adultos, abierta tanto a los magos invitados como al público que lo desee, cerrando así la primera edición de 'Barrado Ilusiona', una cita con el arte de lo imposible en una época mágica.