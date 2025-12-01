Cáceres estudia colaborar en programas en institutos para prevenir las adicciones: "Son importantes en momentos en los que hay un aumento del riesgo de consumo de alcohol y de otras sustancias"

La Diputación de Cáceres afirma que estudia la colaboración con la Federación de Personas Alcohólicas Rehabilitadas y Familiares en Extremadura (Falrex) en programas y charlas en institutos para luchar y prevenir las adicciones.

Esta iniciativa se dio a conocer tras la reunión que han mantenido Miguel Ángel Morales, mandatario de la Diputación de Cáceres, y José Julio Rodríguez, presidente de Falrex, federación integrada por doce asociaciones de la región.

"Aumento del riesgo"

Según la diputación, Rodríguez trasladó al presidente provincial la importancia del apoyo institucional para llevar a cabo, entre los jóvenes, campañas de prevención y de lucha contra las adicciones. "Son importantes los programas y las charlas en institutos en momentos en los que hay un aumento del riesgo de consumo de alcohol y de otras sustancias", expresó.

Encuentro bilateral entre el presidente de la Diputación de Cáceres y el de Falrex. / Cedida a El Periódico

Estigma

El presidente de la federación extremeña considera que hay que continuar con el trabajo, como vienen desarrollando las asociaciones, en materia de formación, "de modo que se pueda hablar de una enfermedad que tiene mucho estigma, que se intenta ocultar, que la sociedad no quiere verla porque se normaliza, desde el punto de vista social, lo que no debería ser normal, como es beber, mientras que los que no bebemos somos los raros".

Por último, desde la institución provincial se indicó que Farlex planteó al presidente de la Diputación de Cáceres la necesidad de trabajar de forma conjunta, "ampliando, de este modo, el trabajo de intervención que hacemos, tanto con las personas que tienen adicciones como con sus familias, y fortaleciendo la información entre los más jóvenes".