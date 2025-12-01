Carolina Yuste y EL Gato con Jotas cantan el fandango extremeño en Guadalupe

⁠La tercera edición de la Residencia de Creación Cinematográfica de Extremadura concluyó el sábado, 29 de noviembre, de manera inolvidable en la plaza donde se ubica el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, Patrimonio de la Humanidad, con un emotivo y espontáneo broche final protagonizado por la actriz ganadora del Goya Carolina Yuste y el artista El Gato con Jotas.

El acto de clausura de la residencia se convirtió en un vibrante homenaje a las raíces y al talento de la región. Después de una intensa semana de trabajo para los cineastas residentes, la noche culminó con una gran fiesta dedicada al folclore de la tierra con El Gato con Jotas y su banda.

Fandango extremeño

En un momento de la celebración, el Gato con Jotas invitó a la actriz extremeña Carolina Yuste al escenario donde deleitó a todo el público con el fandango extremeño. La actuación, cargada de pasión y autenticidad, resonó en los históricos muros del Monasterio, simbolizando la perfecta unión entre el cine de vanguardia que promueve la residencia y la tradición cultural extremeña.

Carolina Yuste y El Gato con Jotas juntos en Guadalupe / El Periódico

Raíces extremeñas

"Ha sido el cierre soñado para esta edición. Ver a una profesional y amiga Carolina Yuste conectar de forma tan visceral con nuestra música es un testimonio poderoso de que el arte, en todas sus formas, tiene sus raíces aquí, en Extremadura, me llevo un recuerdo único", declaró El Gato con Jotas.

Foco en el Talento

La residencia, que se ha desarrollado durante la última semana en la localidad cacereña de Guadalupe, ha reunido a prometedores cineastas de la región y del panorama nacional, ofreciéndoles un espacio único para el desarrollo de sus proyectos. Este encuentro en Guadalupe busca fomentar la creación audiovisual de calidad, impulsar la industria cinematográfica extremeña y utilizar escenarios icónicos de la Comunidad como fuente de inspiración.

La clausura puso el punto final a la convivencia y al networking profesional, dejando un legado de nuevas ideas y colaboraciones que, se espera, se materialicen en futuros éxitos del cine español.