La Guardia Civil impulsa una jornada de colaboración con los guardas rurales de la provincia de Cáceres

Con el objetivo de fortalecer la colaboración operativa en el marco de la seguridad pública en el ámbito rural, la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres celebró el pasado 27 de noviembre una jornada de cooperación con los guardas rurales de la provincia. El encuentro, enmarcado en el Plan de Colaboración Específico de la Guardia Civil con guardas rurales, se suma al Programa COOPERA, marco general destinado a regular la cooperación operativa entre la Guardia Civil y entidades del sector de seguridad privada.

La actividad reunió a los oficiales jefes de las Compañías territoriales y a una veintena de guardas rurales, junto con los respectivos jefes de las especialidades responsables de impartir las jornadas, con el fin de impulsar canales efectivos de coordinación y apoyo mutuo.

Desde su puesta en marcha, el Programa COOPERA ha servido como instrumento para establecer un modelo de colaboración entre la Guardia Civil y el sector de seguridad privada, incluyendo guardas rurales, potenciando el intercambio bidireccional de información, definiendo interlocutores y organizando los procedimientos operativos necesarios.

Jornada de colaboración de la Guardia Civil con los guardas rurales. / Guardia Civil

Durante la jornada en Cáceres, participaron unidades de especial relevancia como la de Intervención de Armas y Explosivos y el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), coordinadas con los guardas rurales provinciales. En este marco, se abordaron cuestiones esenciales para mejorar la eficacia de las labores de vigilancia y protección del medio rural: desde la normativa aplicable, hasta protocolos de actuación conjunta, intercambio de información relevante y establecimiento de mecanismos permanentes de colaboración.

Asimismo, los asistentes pudieron debatir sobre la necesidad de atender los requerimientos del sector rural, optimizar los canales de comunicación oficiales y fortalecer la integración de los servicios de seguridad privada en la red de seguridad pública. La jornada respondió a una doble exigencia: la legal, dada la competencia de la Guardia Civil en cuanto a la seguridad pública en el ámbito rural, y la moral, ante la demanda social de que la protección del medio rural cuente con los más altos estándares.

Jornadas de la Guardia Civil. / Guardia Civil

La finalidad última de estas iniciativas es mantener un contacto continuado con los guardas rurales mediante los canales oficiales, prestarles el apoyo técnico y operativo que necesiten, y en definitiva integrar sus servicios de forma eficaz con los de la Guardia Civil, fortaleciendo así la seguridad en el medio rural y el bienestar de sus poblaciones.