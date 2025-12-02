Menos de un cuarto de los aspirantes a bombero continúa en la oposición de 73 plazas

El proceso de selección para la provisión de 73 plazas de conductores bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento y Rescate (Sepei) de la Diputación de Cáceres arrancó el pasado 24 de julio y, tras la realización del examen teórico y las pruebas físicas, unas 250 personas continúan en el concurso-oposición, de las cuales solo una mujer ha superado las pruebas.

Esto supone que, del total de 1.163 inscritos, menos de un cuarto de los aspirantes avanza en el proceso. En la oposición aún restan tres exámenes: el de conocimiento de la provincia, el práctico y el de conducción.

Próximo examen

Por el momento, la Diputación de Cáceres afirma que la fecha del próximo ejercicio se publicará "en breve", aunque reconoce que "aún no se ha fijado".

Las instalaciones y los equipos del parque de bomberos del Sepei de Cáceres. / Jorge Valiente

Parque de Guadalupe

Cabe recordar que la institución provincial estimó en octubre que el parque de bomberos de Guadalupe abriría antes de que finalizara el año. No obstante, matizó que esta previsión debía tomarse con "toda la cautela del mundo", puesto que la estación se dotará con personal que supere la oposición de las 73 plazas convocadas.

El parque de Guadalupe contará con 25 efectivos. Según indicó el alcalde local a este diario el pasado octubre, la estación dispone del mobiliario y los vehículos «ya están asignados».

La instalación se ubica en un solar en el que existían dos edificaciones: una antigua estación de ferrocarril y un almacén.

La superficie total construida es de 1.334,70 metros cuadrados. Las obras fueron adjudicadas el 14 de diciembre de 2020, con un plazo de ejecución de 14 meses y el presupuesto base de licitación era de 2.005.166 euros.