La Mancomunidad Sierra de Gata busca atraer población migrante al medio rural

Abrir una puerta a la posibilidad de atraer familias a las zonas rurales fue uno de los temas que se puso sobre la mesa en el encuentro que mantuvieron el mandatario de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el presidente de la Mancomunidad de Municipios Sierra de Gata, Pablo Iglesias.

La iniciativa propuesta por la agrupación de municipios busca colaborar con la Asociación Ruminhaui, "que desarrolla una importante labor social y cultural de acompañamiento a población migrante, especialmente de origen latinoamericano", para atraer a familias al territorio, a zonas rurales, en este caso, a las localidades de Sierra de Gata.

Iglesias reconoce que la cuestión de incitar a familias a establecerse en el territorio "no es fácil". "Estamos hablando de personas, se tiene que generar un arraigo, tiene que haber oferta de empleo, tiene que haber vivienda… por lo tanto, es necesario un trabajo conjunto, una colaboración que puede pasar por los ayuntamientos, la diputación, la asociación y otras entidades".

Según indica la institución provincial, el presidente de la diputación se comprometió a mantener una reunión con la asociación en enero, "y así poder ir poniendo piedras para construir la casa, porque esto tiene que ser paso a paso, y puede ser muy interesante", afirmó el presidente de la mancomunidad.

Pradocastaño

En el encuentro se abordó también el proyecto arqueológico Pradocastaño, una iniciativa de recuperación del patrimonio arqueológico de la localidad de Hernán-Pérez, a través de procesos basados en la metodología de la arqueología comunitaria. Iglesias, alcalde del citado municipio, planteó "un paso más": crear un título para formar a alumnado sobre dinamización del patrimonio local con una visión del desarrollo rural.

Encuentro en el que se trató la iniciativa para atraer familias a las zonas rurales. / Cedida a El Periódico

Para ello, la institución provincial indica que Iglesias ha solicitado la colaboración de la Diputación de Cáceres para la gestión y financiación de esta idea, que se presentará también a la Universidad de Extremadura o a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, recordando que ya se tiene convenios de colaboración para distintas cuestiones con la Universidad de Vigo o la de Salamanca.

El regidor manifestó que "esto ayudaría a generar esa perspectiva de la gestión del patrimonio desde lo rural, desde la propia comunidad local, porque pensar que el patrimonio rural lo puede gestionar un gobierno autonómico o el gobierno del Estado o las propias diputaciones en soledad es absurdo, así que o las propias comunidades rurales y los ayuntamientos asumen, en cierta medida, la gestión de ese patrimonio, que además es una competencia reconocida en el artículo 25 de la ley de Bases del Régimen Local, o es imposible".

Suelo industrial

Finalmente, el alcalde de Hernán-Pérez planteó la necesidad de la localidad de poner en marcha suelo industrial. "Hay demanda de agricultores y de empresas, y tenemos ya suelo, tenemos un polígono prácticamente desarrollado, pero necesitamos alguna inversión más para ponerlo todo en orden".