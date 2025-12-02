Navas de Madroño reparte más de 1.000 raciones de su morcilla ventera este sábado

Navas del Madroño dedicará este sábado, 6 de diciembre, a lo que denominan como un tesoro de la gastronomía local: la morcella ventera, cuya singularidad radica en la preparación con carne de cabrito. El embutido se podrá degustar con una cata en la que se espera repartir más de 1.000 raciones. Las carnicerías locales se encargan de la elaboración y la Asociación de Mujeres culminará el proceso con el cocido y reparto.

Para acompañar a la cata, el programa incluye una recreación en vivo del proceso tradicional de elaboración de la morcilla ventera, protagonizada por mujeres del municipio ataviadas con trajes de época. Además, se instalará un mercado artesanal con alrededor de ocho puestos con productos gastronómicos o de artesanía, se celebrarán juegos populares de antaño y paseos en burro a cargo de un vecino de Brozas.

La jornada se completará con varias propuestas culturales, incluyendo folclore con el grupo local y música en directo a cargo de Jorge Peralta, Efecto Recreativo y Dj Chus, que cerrará por la noche la segunda edición del 'Día de la morcilla ventera' con un repertorio de pop-rock de los años 80 y 90.

El alcalde de Navas del Madroño, Ricardo Villegas, presentó el cartel del evento con el que quieren convertir al municipio en "un punto de encuentro de tradición, cultura y sabor, reivindicando la esencia de nuestra tierra, los productos de calidad que tenemos y esa manera de aprovechar los recursos que disponemos".

Todo el programa tiene como protagonista la morcilla ventera, un producto que, en palabras del alcalde, cuando se menciona, "hablamos de historia, de cultura y de una forma de vida que ha caracterizado a generaciones a lo largo de los siglos". Se trata de un embutido "ligado a zonas pobres, pero, sin embargo, que hoy se ha convertido en gourmet", destacó.

Ingredientes de la morcilla ventera

La tradición de su elaboración se ha transmitido sobre todo de forma oral. La receta utiliza sangre y carne de cabrito, aunque también existen variantes elaboradas con cerda o incluso con mezcla. "La característica que nos diferencia de los demás es la carne de cabrito", subrayó el alcalde.

Presentación del cartel de la segunda edición del Día de la morcilla ventera. / Cedida a El Periódico

La morcilla ventera se elabora con callos de cordero, sangre y cebolla. Es de un tono más claro y "más gruesa" que la morcilla de Arroyo de la Luz. Su sabor, afirmó Elisabeth Martín, diputada Turismo y alcaldesa de Garrovillas de Alconétar, localidad vecina, es "único".

Búsqueda de una denominación

El municipio quiere dar pasos hacia la catalogación oficial del embutido, definido por el regidor como "humilde en el origen, pero de extraordinario sabor". "No sabemos a qué nivel llegaremos, la Denominación de Origen Protegida sería el último, pero hay otras denominaciones a las que quizás podamos llegar y vamos a iniciar esos procesos", añadió.

Cata

La cata tendrá un precio simbólico de un euro con bebida, puesto que quieren "dar valor a las cosas y que seamos conscientes de lo que cuesta; lo gratis a veces es perjudicial", explicó Villegas.

Turismo e identidad

La diputada de Turismo señaló que este tipo de eventos "no solo contribuyen a conservar y difundir el patrimonio cultural y culinario, sino también supone una oportunidad en el mundo rural para atraer visitantes y generar una actividad económica en el municipio durante el puente de diciembre".

Por su parte, el alcalde añadió que quieren situar a la morcilla ventera "en el mapa", para no solo potenciar el turismo, sino también "crear arraigo e identidad es una manera de fijar población y a la vez de generar oportunidades en torno a este producto".