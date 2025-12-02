El Pleno de Trujillo vota este miércoles si deroga la tarifa de visitas guiadas municipales

El Ayuntamiento de Trujillo abordará este miércoles, como punto destacado del pleno ordinario, la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios públicos, que incluye la derogación de la Tarifa X, con la que se regulan las visitas guiadas municipales.

La decisión llega después de nueve meses de tramitación, iniciados en febrero, cuando el pleno decidió admitir a trámite la revisión de oficio solicitada por una guía turística. Aquella petición ponía en duda la legalidad de la tarifa y alegaba que la misma, podría ser nula de pleno derecho.

La reclamación sostiene que la ordenanza invade competencias profesionales y turísticas que corresponden en exclusiva a la Junta de Extremadura, cuya normativa regula la actividad de los guías mediante decreto y en el ámbito privado, a través de precio y no de tasa. La tarifa, según la solicitud, no solo no se ajusta a la legislación vigente, sino que además supone una duplicidad administrativa, una «deslealtad institucional» y una regulación incompatible con la jerarquía normativa.

Cabe destacar que, entre los argumentos, también figura una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 2021, que ya anuló un artículo municipal relacionado con esta materia.

El expediente vuelve ahora al pleno porque la revisión de oficio admitida en febrero obliga a la corporación a resolver de forma expresa si la tarifa debe mantenerse o derogarse, con independencia del tiempo transcurrido.

Condiciones y reordenación

En el plano político, el concejal Juan Manuel Mariscal ha adelantado que apoyara la retirada de la tarifa y, con ella, la supresión del servicio municipal de visitas guiadas, siempre que previamente, exista un convenio con empresas o entidades del sector que garantice visitas en horario de mañana y tarde, con continuidad y calidad suficiente para no dejar a la ciudad sin este recurso turístico.

El orden del día incorpora otros asuntos directamente relacionados con la actividad turística municipal. El punto cuarto prevé aprobar un nuevo acuerdo regulador par a establecer y ordenar los precios públicos de visitas a museos, monumentos y espacios municipales, mientras que el sexto aborda la fijación de precios para viajes y excursiones.