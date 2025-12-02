Torreorgaz recibe más de 700.000 euros para construir una glorieta de acceso al polígono industrial

El Ayuntamiento de Torreorgaz recibirá una subvención de 764.727 euros tras la aprobación del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de la firma de un convenio. La partida irá destinada a la financiación y ejecución del proyecto para construir una glorieta de acceso al polígono industrial de la localidad, en la carretera EX-206.

Según la Junta, la construcción de la glorieta es "indispensable" para la puesta en marcha del polígono industrial en "condiciones óptimas de seguridad y competitividad".

Entrada

La valoración de la administración regional se basa en la situación de entrada a la zona industrial. "Existe ya un acceso directo a una de las parcelas que formarán parte del futuro polígono industrial -uno de los que la empresa pública Avante tiene previsto desarrollar-, pero resulta insuficiente e inadecuado para absorber el tráfico que generará la nueva zona empresarial", explican.

Por tal motivo, el ejecutivo extremeño considera necesaria la construcción de una rotonda de distribución para canalizar los movimientos de entrada y salida de manera "ordenada, regulando la velocidad de paso y ofreciendo una mayor seguridad vial".