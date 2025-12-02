Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consejo de Gobierno

Torreorgaz recibe más de 700.000 euros para construir una glorieta de acceso al polígono industrial

La Junta de Extremadura explica que existe una entrada directa a una de las parcelas que formarán parte de la futura zona empresarial, pero resulta "insuficiente e inadecuada" para absorber el tráfico que generará

Una panorámica de Torreorgaz

Una panorámica de Torreorgaz / Ayuntamiento de Torreorgaz

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

El Ayuntamiento de Torreorgaz recibirá una subvención de 764.727 euros tras la aprobación del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de la firma de un convenio. La partida irá destinada a la financiación y ejecución del proyecto para construir una glorieta de acceso al polígono industrial de la localidad, en la carretera EX-206.

Según la Junta, la construcción de la glorieta es "indispensable" para la puesta en marcha del polígono industrial en "condiciones óptimas de seguridad y competitividad".

Entrada

La valoración de la administración regional se basa en la situación de entrada a la zona industrial. "Existe ya un acceso directo a una de las parcelas que formarán parte del futuro polígono industrial -uno de los que la empresa pública Avante tiene previsto desarrollar-, pero resulta insuficiente e inadecuado para absorber el tráfico que generará la nueva zona empresarial", explican.

Noticias relacionadas y más

Por tal motivo, el ejecutivo extremeño considera necesaria la construcción de una rotonda de distribución para canalizar los movimientos de entrada y salida de manera "ordenada, regulando la velocidad de paso y ofreciendo una mayor seguridad vial".

TEMAS

  1. Una presunta 'broma' de secuestro a tres niñas dispara la alarma ciudadana en un pueblo de Cáceres
  2. Nuevo proyecto para contemplar el paisaje de Las Hurdes: un mirador con una pasarela volada y un desfiladero
  3. Un fallecido y dos heridos en la colisión de dos turismos entre Aldea de Cano y Torremocha
  4. La tradición de Las Hurdes se apodera del corazón de Cáceres
  5. Fallece un hombre de 52 años tras volcar con un tractor en una finca de Aldea del Cano
  6. Invierten más de 3 millones de euros en una nueva infraestructura para evitar cortes de agua en Jerte
  7. Invierten 2,4 millones para construir miradores experienciales en seis pueblos de Cáceres
  8. Navaconcejo vivió con preocupación la noche de alerta roja por la borrasca Claudia

Torreorgaz recibe más de 700.000 euros para construir una glorieta de acceso al polígono industrial

Torreorgaz recibe más de 700.000 euros para construir una glorieta de acceso al polígono industrial

Navas de Madroño reparte más de 1.000 raciones de su morcilla ventera este sábado

Navas de Madroño reparte más de 1.000 raciones de su morcilla ventera este sábado

La Mancomunidad Sierra de Gata busca atraer población migrante al medio rural

La Mancomunidad Sierra de Gata busca atraer población migrante al medio rural

El Pleno de Trujillo vota este miércoles si deroga la tarifa de visitas guiadas municipales

El Pleno de Trujillo vota este miércoles si deroga la tarifa de visitas guiadas municipales

El hombre que se atrincheró durante 25 horas en la casa de sus padres en Cilleros (Cáceres) será internado

El hombre que se atrincheró durante 25 horas en la casa de sus padres en Cilleros (Cáceres) será internado

Arropados por la Virgen Inmaculada: trece amigos hacen historia en La Encamisá

Arropados por la Virgen Inmaculada: trece amigos hacen historia en La Encamisá

El Tribunal Supremo anula las condenas por prevaricación a cinco exalcaldes de pueblos del Valle del Jerte por los vertidos de cerezas

El Tribunal Supremo anula las condenas por prevaricación a cinco exalcaldes de pueblos del Valle del Jerte por los vertidos de cerezas

Menos de un cuarto de los aspirantes a bombero continúa en la oposición de 73 plazas

Menos de un cuarto de los aspirantes a bombero continúa en la oposición de 73 plazas
Tracking Pixel Contents