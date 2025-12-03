Cáceres prepara un plan de dinamización cultural en cada mancomunidad

La Diputación de Cáceres contratará el próximo curso, a través de las mancomunidades, a un gestor cultural encargado de realizar un diagnóstico de cada comarca. Su labor consistirá en la identificación de los recursos existentes, las asociaciones, iniciativas, intereses y puesta en marcha de proyectos participativos.

La idea es crear un plan de dinamización cultural de cada mancomunidad, de modo que la institución provincial cacereña pueda "alinear sus políticas culturales con los intereses y las realidades de cada comarca. Actuar en un plan de desarrollo provincial, en definitiva, adaptado al territorio", tal y como señaló Alberto Ortega, diputado delegado de Gestión de RR.HH, en la inauguración del Encuentro de la Red Maraña celebrado el miércoles 3 de diciembre en el Complejo Cultural San Francisco.

Ortega destacó que la cultura es un "poderoso incentivo" para el arraigo y la atracción de nuevos pobladores. Por ello, subrayó que quieren fomentar la conexión y colaboración entre las distintas asociaciones, colectivos y grupos culturales de la zona, así como con las empresas del territorio mediante un modelo "gestión cultural abierto", en el que la ciudadanía participe "activamente en la ideación y diseño de las actividades".

Encuentro de la Red Maraña

En el encuentro se reunieron agentes culturales que han trabajado durante el último año en la implementación de la Red Maraña, una estructura que busca atender las necesidades de información y formación de los agentes culturales, generar productos culturales comunes, participativos y replicables, así como instrumentos de medición de las políticas culturales públicas.

La cita tenía como finalidad conectar a los diferentes gestores del territorio para conocer diferentes proyectos que se desarrollan a lo largo de la provincia de Cáceres y que podrían replicarse en otras zonas rurales.

Inauguración del Encuentro de Red Maraña en el Complejo San Francisco. / Jorge Valiente

La jornada contemplaba la presentación de dieciséis iniciativas culturales en el mundo rural como Muro Crítico, iniciativa ligada al arte urbano; Monfragüe en corto, festival nacional de cortometraje; El Bosque de To (Plasenzuela), museo de Mitología de Extremadura; La Nave Va (Berrocalejo), parque de escultura al aire libre o Regilandu de Miu (Cambrón), festival relacionado con la leyenda de Las Hurdes.

Toni Álvarez, coordinadora del proyecto ‘Red Maraña’, explicó que lo que les interesa son los proyectos colaborativos, como pueden ser exposiciones que puedan ir de un pueblo a otro, así como favorecer la comunicación para impulsar iniciativas.

La programación incluía además una mesa de trabajo dedicada a la financiación de proyectos culturales rurales a través de fondos europeos y las líneas de subvenciones que tiene la Diputación de Cáceres.

Red Maraña

Red Maraña, gestionado por la Asociación de Gestores Culturales de Extremadura (Agcex) y financiado por la Diputación de Cáceres, cuenta con la participación de agentes culturales: concejales, alcaldes, asociaciones, entre otros responsables. El proyecto inició su andadura en 2022 en la provincia de Badajoz y, desde octubre de 2024, en Cáceres, comenzando por las comarcas de Tajo-Salor y Sierra de San Pedro.