Denuncian la «falta de rumbo» del gobierno del PP en Trujillo

La Agrupación Local de Somos Cáceres ha emitido un comunicado en el que denuncia la «falta de contenido» y«ausencia de rumbo» político del gobierno municipal del Partido Popular.

La presidenta de la formación , Raquel Iglesias, sostiene que el ejecutivo local evidencia «una preocupante falta de planificación y de criterio político», además de una «absoluta desconexión con las prioridades reales de Trujillo».

A juicio del grupo, Trujillo se ha convertido en «un municipio paralizado y sin futuro», con una gestión municipal que «deja mucho que desear». El comunicado concluye acusando al gobierno de «no aportar alternativas que permitan afrontar los retos actuales, que afectan al día a día de los vecinos».