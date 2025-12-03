La Junta impulsa mejoras en las dársenas de la estación de autobuses de Trujillo
La licitación incluye la sustitución del falso techo, reparaciones de filtraciones y la limpieza de cubiertas
La estación de autobuses de la ciudad trujillana afrontará próximamente una intervención destinada a mejorar la zona de dársenas.La Junta de Extremadura ha licitado las obras para sustituir el falso techo de este espacio, con un presupuesto de 153.322 euros y un plazo de ejecución de seis meses.
La actuación se centra específicamente en los problemas detectados en los paneles de madera-cemento que cubren las dársenas, donde la documentación técnica señala fallos en el sistema de fijación, con deformaciones, desprendimientos y roturas que hacen necesaria su sustitución.
El proyecto prevé la instalación de un nuevo falso techo de chapa de aluminio termocalado, un material más resistente y estable que el actual, así como reparaciones puntuales de filtraciones y la limpieza de cubiertas, canalones y bajantes, con el objetivo de mejorar las condiciones de uso en el área de llegadas y salidas de autobuses.
Las empresas interesadas pueden presentar ofertas hasta el 15 de diciembre, según la convocatoria publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
