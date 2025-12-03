Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Junta impulsa mejoras en las dársenas de la estación de autobuses de Trujillo

La licitación incluye la sustitución del falso techo, reparaciones de filtraciones y la limpieza de cubiertas

Estación de autobuses de Trujillo.

Estación de autobuses de Trujillo. / El Periódico

Yolanda Jiménez

Yolanda Jiménez

La estación de autobuses de la ciudad trujillana afrontará próximamente una intervención destinada a mejorar la zona de dársenas.La Junta de Extremadura ha licitado las obras para sustituir el falso techo de este espacio, con un presupuesto de 153.322 euros y un plazo de ejecución de seis meses. 

La actuación se centra específicamente en los problemas detectados en los paneles de madera-cemento que cubren las dársenas, donde la documentación técnica señala fallos en el sistema de fijación, con deformaciones, desprendimientos y roturas que hacen necesaria su sustitución. 

El proyecto prevé la instalación de un nuevo falso techo de chapa de aluminio termocalado, un material más resistente y estable que el actual, así como reparaciones puntuales de filtraciones y la limpieza de cubiertas, canalones y bajantes, con el objetivo de mejorar las condiciones de uso en el área de llegadas y salidas de autobuses.

Las empresas interesadas pueden presentar ofertas hasta el 15 de diciembre, según la convocatoria publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

