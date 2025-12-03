Muere un hombre de 44 años tras atropellar un ciervo en Logrosán

Un hombre de 44 años ha fallecido y otro conductor de 37 años ha resultado herido tras chocar con un ciervo en la carretera EX-102, a la altura del kilómetro 40, en el término municipal de Logrosán.

Según informa la Guardia Civil, el siniestro se produjo cuando un turismo atropelló a un ciervo, que salió despedido hacia el carril de circulación de sentido contrario, "instante en el que es atropellado de nuevo por otro turismo", resultando, como consecuencia de ello, fallecido el conductor del último vehículo, un varón de 44 años que viajaba solo.

Investigación

Por otra parte, el Instituto Armado añade que el equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS), perteneciente al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cáceres, se hace cargo de la instrucción diligencias.

Medios desplazados

El Centro Coordinador de Emergencias 112 de Extremadura indica que recibieron la alerta por el accidente de tráfico interurbano a las 8.08 horas de este miércoles 3 de diciembre. Hasta el lugar del siniestro se desplazaron una Unidad Medicalizada (UME5.2) de Cañamero, personal del Centro de salud de Logrosán, patrullas de la Guardia Civil, equipo de guardia de Mantenimiento de Carreteras y dotaciones de bomberos de Trujillo (Sepei).

Siniestro

El accidente se saldó con la muerte del varón de 43 años, mientras el hombre de 37 años se encontraba en estado leve. Según la ficha de emergencias, no presentó patología urgente y no fue trasladado a un centro hospitalario.