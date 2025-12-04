Los Escobazos de Jarandilla encenderán una noche mágica para 12.000 personas este domingo con Alejandro Sanz como protagonista

Jarandilla de la Vera ya está preparada para vivir una de las noches más intensas, luminosas y emocionantes del año. Este domingo, 7 de diciembre, la localidad celebrará su emblemática fiesta de Los Escobazos, declarada de Interés Turístico Nacional, que reunirá a más de 12.000 personas en torno al fuego, la tradición, los cánticos y el espíritu comunitario que define a esta celebración única.

“El fuego no solo destruye, calienta, ilumina; el fuego une, purifica, renace…”, se escucha en el vídeo promocional de esta edición. Una frase que resume el alma de esta fiesta ancestral, donde los escobones encendidos, las danzas y los vivas a la Virgen de la Concepción generan un ambiente de hermandad que asombra a quienes la descubren por primera vez.

La diputada de Turismo, Elisabeth Martín Declara, acompañó al teniente de alcalde jarandillano, Pablo Miguel López, en la presentación oficial del programa, agradeciendo al municipio su compromiso por mantener vivo un patrimonio inmaterial “de enorme valor para la provincia y para la región”. Recordó además que la Diputación seguirá apoyando la fiesta y reforzará su aportación el próximo año a través del Centro de Interpretación de Los Escobazos, que investiga, preserva y difunde la riqueza de esta tradición.

Alejandro Sanz, Escobón de Oro 2025

Uno de los momentos destacados será la entrega del Escobón de Oro, un reconocimiento simbólico que este año recaerá en Alejandro Sanz, al que el municipio considera “su vecino más famoso”.

“No será un Grammy, pero es la muestra del cariño de la gente”, bromeó el teniente de alcalde, subrayando el vínculo afectivo del artista con Jarandilla.

El galardón se entregará a las 12:00 horas del domingo, marcando el inicio de una jornada que combina actos religiosos, tradiciones y ritos populares: la Petición de la Rosca, la Santa Misa, la Novena y la representación de la bajada de los caberos de la sierra.

A las 19:00 horas llegará el momento más esperado: la quema de Los Escobazos, seguida de la procesión, un espectáculo visual y sonoro que envuelve a la localidad en un aura ancestral que atrae cada año a visitantes de toda España.

En los días previos, Jarandilla ha organizado visitas a colegios, talleres de restauración de fotografías antiguas y actividades de elaboración de escobones para mantener viva la transmisión generacional. Este viernes 5 de diciembre se estrenará además el cortometraje “Los Escobazos”, dirigido por Aresene Chabrier e Isabel Moratinos, en el Centro de Interpretación.

La fiesta también ha estado presente en el encuentro nacional de celebraciones tradicionales con fuego, celebrado en Nava del Rey (Valladolid), donde Los Escobazos participaron junto a otras seis festividades. De ese encuentro nació la Asociación Nacional de Fiestas Tradicionales con Fuego, de la que Jarandilla forma ya parte.

Con todo listo, Jarandilla se prepara para recibir a miles de personas en una noche donde el fuego vuelve a ser lenguaje, símbolo y memoria. Una celebración que no solo ilumina las calles, sino también la identidad cultural de La Vera y de toda Extremadura.