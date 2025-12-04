Un hombre de 44 años en estado grave tras sufrir un accidente laboral en Riolobos, Cáceres

Un hombre de 44 años se encuentra en estado grave tras sufrir un accidente laboral en una empresa de Riolobos, en Cáceres. La víctima se ha precipitado de una altura y ha sufrido politraumatismos, siendo trasladada al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

Los hechos han ocurrido minutos antes de las siete de la tarde, cuando el 112 Extremadura recibía la llamada de la emergencia.

Hasta el lugar se han desplazado una UME del SES y agentes de la Guardia Civil.

Agentes del Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de Coria investigan las causas del accidente.