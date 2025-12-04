Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suceso

Un hombre de 44 años en estado grave tras sufrir un accidente laboral en Riolobos, Cáceres

La víctima del accidente laboral se precipitó desde una altura y ha sido trasladada al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia

Hospital de Plasencia.

Hospital de Plasencia. / El Periódico

Un hombre de 44 años se encuentra en estado grave tras sufrir un accidente laboral en una empresa de Riolobos, en Cáceres. La víctima se ha precipitado de una altura y ha sufrido politraumatismos, siendo trasladada al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

Los hechos han ocurrido minutos antes de las siete de la tarde, cuando el 112 Extremadura recibía la llamada de la emergencia.

Hasta el lugar se han desplazado una UME del SES y agentes de la Guardia Civil.

Agentes del Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de Coria investigan las causas del accidente.

TEMAS

