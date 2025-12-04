Suceso
Dos personas evacuadas con quemaduras muy graves tras un incendio en una vivienda de Navalmoral de la Mata
Agentes de la Policía Judicial de Navalmoral de la Mata investigan las causas del fuego, que se originó poco después de las 18.00 horas
Dos personas han resultado heridas con quemaduras tras declararse un incendio en una vivienda de Navalmoral de la Mata poco después de las 18:00 horas de este jueves. Las víctimas son un hombre de 39 años y una mujer de 41 años, ambos con quemaduras muy graves, según comunica el 112 Extremadura.
El incidente se inició con una llamada de alerta del 112 Emergencias a la Central 062 de la Guardia Civil, informando de un fuego en una casa con personas en su interior. Varias patrullas se desplazaron al lugar de los hechos.
La intervención de la Guardia Civil de Cáceres ha sido crucial para evacuar a los afectados del inmueble en llamas. Al llegar, los agentes confirmaron la gravedad de la situación y procedieron a la evacuación de las dos personas que se encontraban dentro de la vivienda. Ambas presentaban quemaduras.
Los servicios sanitarios atendieron a los heridos en el lugar antes de ser trasladados al Hospital Campo Arañuelo.
Tras una revisión exhaustiva, se confirmó que no había más ocupantes en el interior del domicilio, según ha informado la Guardia Civil.
Investigación en curso
Agentes del Equipo de Policía Judicial (ETPJ) de Navalmoral de la Mata han asumido la investigación. Los efectivos ha realizado la correspondiente inspección técnico ocular para recabar pruebas y determinar las causas del fuego.
Cabe señalar que esta misma semana tuvieron que ser evacuadas siete personas en un edificio que se vio afectado por el incendio de una de sus viviendas, en Jaraíz de la Vera. Una vecina, única moradora de la vivienda, requirió atención médica por inhalación de humo.
