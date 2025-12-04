Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trujillo celebra la IX Media Maratón 'Juan Mateos Broncano' y el 10K el 28 de diciembre

La prueba mantiene salida y meta en la plaza Mayor y recorrerá un circuito semiurbano por caminos de la Cañada Real del Puerto de Miravete

Participantes en la media maratón, una edición pasada.

Participantes en la media maratón, una edición pasada. / El Periódico

Yolanda Jiménez

Yolanda Jiménez

Trujillo se prepara para una de las citas más esperadas por los aficionados al running. El próximo 28 de diciembre, se celebrará la Media Maratón y 10K Ciudad de Trujillo-Juan Mateos Broncano, que alcanza su novena edición con un recorrido que combina patrimonio, naturaleza y exigencia física.

Organizada por el Ayuntamiento de Trujillo y bajo la dirección técnica de Hidi Asesorex, la prueba mantiene salida y meta en la plaza Mayor y recorrerá un circuito semiurbano por caminos de la Cañada Real del Puerto de Miravete. Así, calles históricas como Sillerías, Fernán Ruiz o la Ronda de la Piedad se mezclarán con paisajes abiertos hasta llegar al entorno del estanque San Lázaro, para regresar al centro histórico.

El 10K, por su parte, comparte salida y meta y se adentra igualmente en varias zonas urbanas y caminos del entorno. Asimismo, los más pequeños podrán disfrutar de carreras infantiles, de carácter no competitivo y distancias adaptadas por edades.

En cuanto a las categorías, el 21K establece franjas que van desde júnior hasta veteranos C, además de la clasificación absoluta y el 10K contará con categoría general masculina y femenina.

En esta ocasión, la organización establece premios en metálico para los ganadores absolutos de la media maratón, junto a medallas para los tres primeros clasificados de cada categoría del 21 K. En el 10K se entregarán trofeos a los tres mejores de la general masculina y femenina. Ninguno de los premios será acumulativo. 

Inscripciones y horarios

Las inscripciones ya están abiertas en Deporticket y permanecerán activas hasta el 26 de diciembre, con los siguientes precios: 12 euros para la media maratón, 10 euros para el 10K y 3 euros para las carreras infantiles. Los menores de 16 años no podrán participar en las pruebas principales y los de 16 y 17 años deberán presentar autorización. 

El pistoletazo de salida será a las diez de la mañana, mientras que las pruebas infantiles arrancarán a las 12.30. La entrega de premios también tendrá lugar a esta hora, en la plaza Mayor.

La cita, clave en el calendario de numerosos atletas, vuelve a celebrarse bajo la denominación 'Juan Mateos Broncano', deportista reconocido en el ámbito deportivo trujillano. 

TEMAS

