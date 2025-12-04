Trujillo celebra la IX Media Maratón 'Juan Mateos Broncano' y el 10K el 28 de diciembre
La prueba mantiene salida y meta en la plaza Mayor y recorrerá un circuito semiurbano por caminos de la Cañada Real del Puerto de Miravete
Trujillo se prepara para una de las citas más esperadas por los aficionados al running. El próximo 28 de diciembre, se celebrará la Media Maratón y 10K Ciudad de Trujillo-Juan Mateos Broncano, que alcanza su novena edición con un recorrido que combina patrimonio, naturaleza y exigencia física.
Organizada por el Ayuntamiento de Trujillo y bajo la dirección técnica de Hidi Asesorex, la prueba mantiene salida y meta en la plaza Mayor y recorrerá un circuito semiurbano por caminos de la Cañada Real del Puerto de Miravete. Así, calles históricas como Sillerías, Fernán Ruiz o la Ronda de la Piedad se mezclarán con paisajes abiertos hasta llegar al entorno del estanque San Lázaro, para regresar al centro histórico.
El 10K, por su parte, comparte salida y meta y se adentra igualmente en varias zonas urbanas y caminos del entorno. Asimismo, los más pequeños podrán disfrutar de carreras infantiles, de carácter no competitivo y distancias adaptadas por edades.
En cuanto a las categorías, el 21K establece franjas que van desde júnior hasta veteranos C, además de la clasificación absoluta y el 10K contará con categoría general masculina y femenina.
En esta ocasión, la organización establece premios en metálico para los ganadores absolutos de la media maratón, junto a medallas para los tres primeros clasificados de cada categoría del 21 K. En el 10K se entregarán trofeos a los tres mejores de la general masculina y femenina. Ninguno de los premios será acumulativo.
Inscripciones y horarios
Las inscripciones ya están abiertas en Deporticket y permanecerán activas hasta el 26 de diciembre, con los siguientes precios: 12 euros para la media maratón, 10 euros para el 10K y 3 euros para las carreras infantiles. Los menores de 16 años no podrán participar en las pruebas principales y los de 16 y 17 años deberán presentar autorización.
El pistoletazo de salida será a las diez de la mañana, mientras que las pruebas infantiles arrancarán a las 12.30. La entrega de premios también tendrá lugar a esta hora, en la plaza Mayor.
La cita, clave en el calendario de numerosos atletas, vuelve a celebrarse bajo la denominación 'Juan Mateos Broncano', deportista reconocido en el ámbito deportivo trujillano.
- Una presunta 'broma' de secuestro a tres niñas dispara la alarma ciudadana en un pueblo de Cáceres
- Muere un hombre tras un choque de un vehículo contra un animal en Logrosán
- Nuevo proyecto para contemplar el paisaje de Las Hurdes: un mirador con una pasarela volada y un desfiladero
- Un fallecido y dos heridos en la colisión de dos turismos entre Aldea de Cano y Torremocha
- La tradición de Las Hurdes se apodera del corazón de Cáceres
- Fallece un hombre de 52 años tras volcar con un tractor en una finca de Aldea del Cano
- Invierten más de 3 millones de euros en una nueva infraestructura para evitar cortes de agua en Jerte
- Invierten 2,4 millones para construir miradores experienciales en seis pueblos de Cáceres