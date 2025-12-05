Ayuntamiento y sindicatos cierran una RPT “histórica” en Trujillo tras años de bloqueo

El Ayuntamiento de Trujillo y los sindicatos han escenificado esta mañana, en la Sala de Plenos, un acuerdo que todas las partes han calificado de “histórico”: la aprobación en Mesa General de Negociación de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) municipal, un documento largamente reivindicado por la plantilla y que ordena los recursos humanos de la casa por primera vez de forma integral en una década.

La alcaldesa, Inés Rubio, ha subrayado que desde su llegada al gobierno uno de los objetivos prioritarios de la Alcaldía, como jefatura de personal, ha sido “llevar la ordenación de los recursos humanos de esta casa a través de una RPT”. Un instrumento que, ha remarcado, no solo organiza los departamentos, sino que “dignifica a los empleados públicos y les reconoce sus retribuciones salariales tal y como merecen”.

Rubio ha insistido en que “no era de justicia” que, después de tantos años, el Ayuntamiento siguiera sin este documento básico, pese a que las administraciones “funcionan gracias a los empleados públicos; los políticos estamos de paso y tenemos la responsabilidad de tomar decisiones que den respuesta a las reivindicaciones que se demandan”.

Trujillo. / JUNTA DE EXTREMADURA

Según ha detallado, la RPT aprobada en mesa da cobertura a 94 empleados municipales y recoge 76 puestos de nueva creación para reforzar distintos departamentos, con una repercusión económica global en el capítulo de personal de en torno a 1.300.000 euros. “Van a tener sus sueldos como corresponde a la realidad y a los tiempos reales”, ha defendido, definiendo el acuerdo como una cuestión de “justicia social y justicia laboral”.

La regidora ha puesto en valor el clima de diálogo mantenido con los tres sindicatos presentes en la Mesa General –CSIF, UGT y CCOO– durante “muchos meses de trabajo y muchas reuniones participadas”, en las que “nos hemos escuchado todos” y se ha demostrado “la capacidad de llegar a acuerdos en los tiempos que corren”.

Rubio ha recalcado que la RPT es “un documento vivo, dinámico, que tiene que ir modificándose”, y que el diseño actual no solo ordena lo que ya existía, sino que “recoge puestos de nueva creación” para atender necesidades en todos los servicios. La RPT regula complementos específicos, retribuciones salariales y fija un organigrama claro “donde todos tengan claras sus funciones, algo que a día de hoy tampoco estaba claro”.

De la foto de 2015 a la “realidad” de 2025

La alcaldesa ha querido marcar distancia con el precedente de 2015, cuando también se presentó una RPT que nunca llegó a aplicarse. “Esa foto del 31 de marzo de 2015 la tengo todavía en la memoria”, ha reconocido. Entonces también hubo acuerdo entre Administración y sindicatos, pero el documento quedó en papel mojado.

“Lo que pasó después yo poco puedo contar, porque ya no estaba aquí”, ha recordado, para acto seguido destacar que hoy, una década después, se ha logrado una RPT “bastante más ambiciosa, bastante más mejorada y dando respuesta a todas las retribuciones salariales”.

En cuanto al calendario, Rubio ha anunciado que el acuerdo de la Mesa General se elevará a un pleno previsto para el 17 de diciembre, con el objetivo de que la RPT supere todos los trámites antes de final de año. Después deberá seguir el procedimiento administrativo habitual: exposición pública, publicación y plazo de alegaciones. Si todo discurre con normalidad, la alcaldesa confía en que “a finales de enero ya se esté haciendo efectiva la RPT a efectos retributivos y económicos”.

Un primer paso para ordenar policía, turismo y el resto de servicios

Rubio ha enmarcado la aprobación de la RPT en un plan más amplio para poner al día la política de personal del Ayuntamiento, tras “un montón de años sin hacer nada en materia de recursos humanos”. Ha recordado que durante mucho tiempo apenas se sacaron ofertas de empleo público y las vacantes “han ido quedando ahí”.

La nueva RPT será, ha dicho, “el primer paso” para abordar problemas crónicos en servicios como turismo, policía local, guardería y otros departamentos donde también se arrastran carencias. La alcaldesa ha avanzado que se seguirán convocando plazas en función de las posibilidades de la tasa de reposición, y que la corporación impulsará nuevas mesas sectoriales específicas para Policía Local y para el área de Turismo.

Además, ha defendido la necesidad de un nuevo convenio regulador para todos los empleados públicos y, de forma particular, para la Policía Local, con el fin de actualizar condiciones y dar estabilidad al conjunto de la plantilla.

Apoyo unánime de CSIF, UGT y CCOO

Tras la intervención de la alcaldesa, han tomado la palabra los tres sindicatos presentes en la Mesa General, que han cerrado filas en torno al acuerdo.

Javier Fernández, representante de CSIF, ha reconocido que la negociación ha sido “bastante dura”, pero ha destacado que en todo momento se les ha dejado hablar y se les ha escuchado. A su juicio, la RPT supone una buena reestructuración del Ayuntamiento y, sobre todo, un documento “vivo y abierto” para seguir resolviendo cuestiones futuras.

Fernández ha agradecido a la alcaldesa que haya decidido “coger el toro por los cuernos” con la RPT, admitiendo que al inicio muchos eran “un poco incrédulos” sobre la posibilidad real de culminar el proceso. También ha tenido palabras de reconocimiento para el resto de representantes sindicales, para la corporación, Secretaría, Intervención y para compañeros como Marcos, de CCOO, que han participado en el trabajo técnico.

Por su parte, Sonia Fernández, delegada de UGT en el Ayuntamiento de Trujillo, ha definido la jornada como “un día muy importante para todos los trabajadores”. Ha recordado que los sindicatos llevan años intentando sacar adelante una RPT, pero “hasta ahora no se había encontrado el apoyo necesario”. La actual corporación, ha dicho, dejó claro desde el principio que era “un proyecto que tenía que terminar sí o sí”, y lo ha hecho “en tiempo y forma, más pronto que tarde”.

Sonia ha subrayado las mejoras que supondrá la RPT en la reestructuración interna, en la claridad sobre “dónde, cómo y cuándo” trabaja cada empleado y en la parte económica, que “se verá reflejada próximamente en las nóminas de primero de año”. Ha cerrado su intervención dando las gracias a todos los componentes de la Mesa de Negociación, tanto sindicales como de la corporación.

Finalmente, Maite Álvarez, de CCOO, ha destacado, visiblemente satisfecha, que 94 personas del Ayuntamiento, “en su mayoría ciudadanos de Trujillo”, van a ver por fin claros su puesto, sus deberes, obligaciones y derechos. Ha contrapuesto la situación actual al “caos” vivido hasta ahora, donde “siempre gana el mejor, y en el orden ganamos todos”.

Álvarez ha agradecido a la corporación y a sus compañeros que hayan hecho “muy fácil” la negociación y la comunicación, algo que, según ha apuntado, “no se había dado hasta ahora prácticamente”. Aunque han sido muchas reuniones, ha dicho, se han desarrollado “con mucho gusto y con mucha ilusión” y hoy “han tenido sus frutos”.

Con la firma del acuerdo en la Mesa General y el compromiso de llevar la RPT al pleno del 17 de diciembre, Ayuntamiento y sindicatos dan por cerrado uno de los principales frentes abiertos en materia de personal. A partir de ahora, la plantilla trujillana afronta 2026 con un nuevo marco de derechos, deberes y retribuciones que, si supera los últimos trámites, aspira a poner fin a años de incertidumbre en los recursos humanos municipales.