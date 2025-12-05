Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casas de Miravete inaugura un portal de Belén único: una escena navideña tejida a ganchillo y lana

Una auténtica obra de arte que transforma estos días la plaza del pueblo en un espacio mágico, combinando tradición y artesanía

Belén de ganchillo en Casas de Miravete

Belén de ganchillo en Casas de Miravete / Cedido

Laura Alcázar

La localidad cacereña de Casas de Miravete acaba de encender su Navidad con una obra de arte que ha tardado años en tejerse. El municipio ha inaugurado en su plaza el que probablemente sea uno de los portales de Belén más originales de España: una escena navideña elaborada íntegramente a ganchillo y lana.

Una escena del Belén tejido en lana.

Una escena del Belén tejido en lana. / Cedida

Detalles del Belén de Casas de Miravete.

Detalles del Belén de Casas de Miravete. / Cedida

La iniciativa es el fruto de la dedicación y el talento de un grupo de mujeres de la localidad. Tras años de trabajo, estas artesanas han transformado kilos de lana en personajes, animales y escenarios, aportando una calidez y un detalle inigualables a la tradición navideña.

El proyecto, que ha contado con el apoyo del Ayuntamiento para su exposición en la plaza, no solo celebra el espíritu navideño, sino también la artesanía y la sabiduría popular del municipio.

Conexión con el municipio

Lo que hace único a este Belén es su conexión con Casas de Miravete. El visitante no solo encontrará a la Virgen María, San José y los Reyes Magos, sino que también podrá identificar elementos icónicos del entorno local, todos fielmente recreados en punto: su castillo, la histórica fuente de La Pedrea o la silueta de la iglesia de nuestra señora de la Asunción. Multitud de detalles hechos de punto cautivarán a quienes se acerquen a esta plaza, convirtiendo la visita en una divertida búsqueda de los hitos del pueblo.

Otra perspectiva del Belén.

Otra perspectiva del Belén. / Cedida

Con la exposición de este original portal de Belén y el encendido del alumbrado, Casas de Miravete da el pistoletazo de salida a la época navideña esta primera semana de diciembre.Toda una oportunidad para aprovechar los últimos días del año en familia y disfrutar de esta manifestación artística y cultural que demuestra cómo la tradición y la creatividad se unen en un solo hilo.

