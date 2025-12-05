El PSOE de Trujillo abre puerta a una moción de censura si “salen las cuentas”

La hipotética moción de censura en el Ayuntamiento de Trujillo volvió este jueves al primer plano político durante la pegada de carteles del inicio de campaña. Preguntada por los rumores que llevan un año circulando en la ciudad, la secretaria general del PSOE de Trujillo, Manuela Ortega, reconoció que existen conversaciones abiertas y que su partido “no descarta ninguna opción” siempre que se den los números necesarios en el pleno.

La dirigente socialista recordó que la iniciativa no depende solo del PSOE: “Nosotros hemos hecho consulta y me consta que nuestro secretario general provincial también va a hacer consulta, porque sabes que no depende solo del Partido Socialista, también depende del concejal ahora mismo que está en el Partido Popular y de la concejala de Unidas por Trujillo, entonces andamos en conversaciones y no sabemos si vamos a llegar a algún sitio”, señaló ante los medios.

Ante la insistencia de la prensa, que le preguntó de forma directa si el PSOE de Trujillo estaría dispuesto a impulsar una moción de censura, la responsable socialista evitó cerrar la puerta: “Nosotros, si las cuentas saliesen, no descartamos ninguna opción, como también dije anteriomente”, afirmó, ligando cualquier movimiento a la aritmética plenaria.

Fragilidad en votaciones clave

Manuela Ortega justificó esa posibilidad en la situación política que, a su juicio, atraviesa el municipio: “Tal y como van las cosas, que siempre nos estamos encontrando, por desgracia, como en el último pleno, siempre van a peor. Trujillo no mejora, no avanza”, subrayó, en referencia a las recientes sesiones en las que el gobierno local ha evidenciado su fragilidad en votaciones clave.

Actualmente el Ayuntamiento de Trujillo está gobernado por el Partido Popular, con la alcaldesa Inés Rubio al frente, en una corporación marcada por una mayoría muy ajustada debido a la ruptura con el concejal popular Juan Manuel Mariscal. El papel de este edil junto a la concejala de Unidas por Trujillo, Ana Iglesias, serían determinantes en cualquier cambio de gobierno. Una eventual moción de censura requeriría el acuerdo de, al menos, tres fuerzas distintas para alterar el actual equilibrio de fuerzas del salón de plenos trujillano.

La secretaria general socialista insistió en que, por ahora, no existe una decisión tomada ni un calendario definido, y enmarcó las conversaciones en la “normalidad” del diálogo político entre grupos. “Andamos en conversaciones y no sabemos si vamos a llegar a algún sitio”, repitió, subrayando que, de momento, se trata de sondeos y consultas internas y provinciales.

Las declaraciones llegan en un contexto en el que las mociones de censura se han convertido en una herramienta recurrente en la política municipal española desde las elecciones de 2023, con distintos cambios de gobierno en ayuntamientos de todo el país mediante acuerdos entre partidos y concejales no adscritos.

En cualquier caso, el PSOE de Trujillo deja claro que mantiene sobre la mesa todas las opciones mientras continúe considerando que “Trujillo no mejora, no avanza” bajo el actual gobierno del PP, y condiciona cualquier paso a que la suma de apoyos en el pleno haga viable una moción de censura.