El refugio Turgalium, al límite por el aumento en el número de abandonos
La entidad trujillana ha rescatado 62 gatos y 74 perros en lo que va de año y pide colaboración para hacer frente a su alimentación y a los gastos veterinarios
El refugio de animales Turgalium, con sede en la ciudad trujillana, está viviendo semanas especialmente difíciles debido al aumento de animales rescatados en un corto periodo de tiempo. Desde mediados de octubre han llegado 22 perros, incluidos 12 cachorros, que requieren atención veterinaria y alimentación específica.
En lo que va de año, la entidad ha atendido 74 perros y 62 gatos, una cifra que ha puesto al límite los recursos de la protectora, según señala Mario Gilabert, uno de sus responsables. «Este aumento de abandonos ha desbordado el refugio y su presupuesto», subraya.
Esta preocupación se ve agravada por la forma en que algunos de estos animales están siendo abandonados. De hecho, en los últimos días, tres cachorros de mastín fueron encontrados junto a la carretera a la salida de Trujillo y otro perro apareció abandonado en un camino. Además, tres más fueron arrojados dentro del antiguo recinto de gansos del parque de San Lázaro, un espacio vallado en el que los animales quedaron atrapados. «Los dejaron allí tirados», lamenta Gilabert .
Al respecto, Turgalium recuerda que el abandono animal es un incumplimiento grave de la normativa vigente y que las sanciones por estas conductas pueden superar los 10.000 euros.
La atención veterinaria se ha convertido en un reto clave para el refugio, que asume los gastos derivados de vacunar, identificar, castrar y tratar a los animales que llegan enfermos. Gilabert explica que la reciente normativa sobre medicamentos veterinarios ha encarecido aún más estos procesos, lo que repercute directamente en el presupuesto anual.
Recogida de alimentos
Con el objetivo de hacer frente a los gastos más urgentes, el colectivo llevará a cabo este sábado, 6 de diciembre, una recogida solidaria de alimentos y productos en el Hipermercado E. Leclerc de Trujillo, de diez de la mañana a nueve de la noche. La asociación solicita especialmente, pienso para cachorros y alimentación para perros y gatos.
Además, la protectora recuerda que cualquier persona que lo desee, puede sumarse a su grupo de ‘teaming’, una iniciativa de microdonaciones en la que se aporta un euro al mes, una ayuda estable y asequible para mantener el proyecto. «Grano a grano se hace montaña», afirma Gilabert.
