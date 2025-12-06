Mariscal pone condiciones para negociar una moción de censura en Trujillo: la primera, la dimisión de José Antonio Redondo

El concejal Juan Manuel Mariscal, expulsado del PP pero quien aún mantiene su escaño como miembro del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Trujillo, ha aceptado el órdago lanzado desde el Partido Socialista sobre una posible moción de censura en el consistorio, pero ha puesto una condición previa: la salida de José Antonio Redondo de la corporación municipal.

En declaraciones a este medio, Mariscal recalca que, «de momento», nadie del PSOE se ha dirigido a él de manera oficial para negociar una moción de censura, aunque sí admite que ha habido contactos informales con miembros del partido. «De momento a mí no me ha llamado nadie para ninguna reunión. Sí ha habido contactos con miembros del partido, pero nunca de forma oficial», señala.

El edil va un paso más allá y fija una línea roja clara: «Mientras José Antonio Redondo siga siendo concejal del PSOE de este ayuntamiento, no me voy a sentar a negociar ninguna posible moción de censura. El primer paso que hay que dar es que Redondo deje su acta de concejal». Solo en el escenario de una renuncia de Redondo —exalcalde y actual portavoz socialista en el consistorio— Mariscal abre la puerta a sentarse a hablar: «Una vez que no esté de concejal, abriría la puerta a sentarnos a hablar de la situación que vive esta ciudad».

La posición de Redondo llega, además, en una semana especialmente complicada para su figura. Tal y como ha publicado El Periódico Extremadura, el exalcalde ha sido condenado nuevamente por los tribunales, en esta ocasión por conducir ebrio, dentro de un procedimiento por un delito contra la seguridad vial. Esta nueva condena se suma a otros frentes judiciales abiertos en los últimos años.

Redondo ya afirmó tras perder la Alcaldía en 2023, que permanecería sólo unos meses al frente de la portavocía del PSOE antes de retirarse de la primera línea de la política municipal, pero a día de hoy mantiene su acta de concejal. La exigencia de Mariscal, en un contexto de desgaste político y judicial del exalcalde, sitúa ahora su continuidad en el centro del debate sobre cualquier hipotética operación de relevo en la Alcaldía. Fuentes del PSOE en la Provincia de Cáceres, confirman a este medio que la idea de que José Antonio Redondo vuelva a ser cabeza de cartel en Trujillo está “completamente descartada”.

Apoyo a la RPT

Sobre el acuerdo de la RPT firmado este viernes en el Ayuntamiento entre sindicatos y administración, Mariscal ha hecho público un comunicado a través de sus RRSS en el que anuncia que votará a favor de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en el Pleno Extraordinario del 17 de diciembre, garantizando así la mayoría absoluta necesaria para su aprobación.