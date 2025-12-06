'Montehermoso, boda extremeña (1957)', el documental de Manuel Pérez-Sala, este domingo en la localidad cacereña

La Filmoteca de Extremadura proyecta este domingo a las 18:00 horas en el Auditorio Municipal de Montehermoso la película 'Montehermoso, boda extremeña (1957)', realizada por Manuel Pérez-Sala. Se trata de un valioso documento audiovisual recientemente recuperado y restaurado por la Filmoteca, gracias a la colaboración de la Familia Pérez-Sala, que ha permitido su preservación y puesta en valor como parte del patrimonio fílmico regional.

Manuel Pérez-Sala (1918-2014) fue un apasionado cineasta amateur cuya obra, realizada en su mayor parte en formato de 16 mm, constituye un ejemplo excepcional del cine amateur y etnográfico producido en España durante la segunda mitad del siglo XX. Su mirada sensible y detallada hacia las tradiciones, celebraciones y modos de vida lo convierte en un referente para el estudio de la memoria visual.

En el mes de mayo, la Filmoteca de Extremadura presentó públicamente una parte significativa de su legado fílmico, subrayando la importancia de su contribución a la conservación del patrimonio cultural y audiovisual de la región.

El acto de este domingo contará con la presencia del director de la Filmoteca de Extremadura, Antonio Gil Aparicio, quien ofrecerá una presentación contextualizando la relevancia cultural e histórica de la obra. También asistirán miembros de la familia Pérez-Sala, que han impulsado y acompañado el proceso de recuperación de este metraje único. Rodada en 1957, 'Montehermoso, boda extremeña' recoge una celebración tradicional de la localidad y constituye un testimonio excepcional de la vida y las costumbres de la época.

La proyección brindará a los asistentes la oportunidad de reconocer a familiares y vecinos que participaron en el rodaje y que hoy forman parte de la memoria colectiva del municipio. Con esta actividad, la Filmoteca de Extremadura reafirma su compromiso con la conservación, investigación y difusión del patrimonio cinematográfico de la región, llevando a los propios territorios las obras que forman parte de su historia visual. La entrada es libre hasta completar aforo.