Una nueva RPT ordenará la plantilla y reforzará los servicios municipales en Trujillo

El Ayuntamiento de Trujillo ha logrado cerrar, tras meses de negociaciones, una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que ordena su estructura administrativa y que ha recibido el apoyo de CSIF, UGT y CCOO. El acuerdo, alcanzado en la Mesa General de Negociación, pone fin a años de bloqueo y sitúa al consistorio ante una de sus reformas internas más relevantes.

La alcaldesa, Inés Rubio, explicó que la actual corporación se marcó como prioridad «poner al día la organización del personal» y dotar al Ayuntamiento de una herramienta «estable, clara y justa», para regular funciones, responsabilidades y retribuciones. Así, el documento afecta a 94 trabajadores e incorpora 76 puestos de nueva creación, con los que se pretende reforzar áreas especialmente tensionadas y dar respuesta a las necesidades que se han ido acumulando durante años. La actualización económica derivada de la RPT supera 1,3 millones de euros.

Rubio recordó que el consistorio no contaba con una ordenación integral desde hacía más de diez año, ya que el intento de 2015 no llegó a materializarse. Asimismo, confirmó que el acuerdo se elevará al pleno del 17 de diciembre y tras los trámites de exposición pública y alegaciones, podría empezar a aplicarse a finales de enero.

Modernización y refuerzo

Por su parte, los sindicatos destacaron el clima de trabajo mantenido durante la negociación y coinciden en que la RPT aportará una estructura funcional más precisa, delimitará tareas y aclarará derechos y obligaciones. Del mismo modo, subrayaron que el documento permitirá mejorar la prestación de servicios y reducir la inestabilidad que venía arrastrando la plantilla hasta el momento.

El Ayuntamiento considera este acuerdo como el primer paso de una estrategia más amplia para actualizar la política de personal. De hecho, tras la puesta en marcha de la RPT, la corporación prevé impulsar mesas sectoriales específicas, como las de Policía Local y Turismo, además de revisar el convenio regulador y retomar una planificación de ofertas de empleo público que facilite la cobertura de algunas vacantes históricas.

Con la anhelada reforma, el equipo de gobierno persigue avanzar hacia un modelo de gestión más moderno, estable y adaptado a las necesidades que actualmente presenta el municipio trujillano.