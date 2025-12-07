Fiesta de Interés Turístico Nacional
Los Escobazos iluminan la devoción de La Vera: 12.000 personas dan calor a la noche de Jarandilla
La localidad cacereña vive una nueva edición de su gran fiesta
Además, el cantante Alejandro Sanz, con casa en el pueblo desde hace décadas, fue galardonado con el Escobón de Oro
Torrejoncillo también recuerda su historia con La Encamisá
Llegó el día grande de Jarandilla de la Vera y sus ciudadanos lo disfrutaron como Dios manda. La fiesta de los Escobazos, una de las tradiciones más emblemáticas de la provincia de Cáceres y Extremadura, además de Fiesta de Interés Turístico Nacional desde el 2024, llenó las calles y plazas de la localidad de fuego, gracias a los grandes escobones en llamas, algunos de ellos de hasta 15 metros de altura.
Tal y como marca la tradición, sobre la hora del atardecer salió de la parroquia de Santa María de la Torre el estandarte de la Virgen de la Concepción, a quien se encomienda la celebración. El Mayordomo portó el estandarte sobre su caballo, escoltado por otros dos jinetes, y recorrió las calles de la localidad. Junto a él, los vecinos llevaron sus escobones en llamas para, posteriormente, darse unos a otros en un momento de mucha alegría en la conocida como ‘batalla del fuego’, el momento más característico de la fiesta.
Las hogueras no faltaron, y alrededor de ellas muchas familias y amigos conversaron, celebraron, cantaron y rieron en comunión. Finalmente, el estandarte regresó a la iglesia y la fiesta acabó, dejando a todos satisfechos y con ganas de que pase un año más. Fueron alrededor de 12.000 personas las que recibió Jarandilla de la Vera.
Escobón de Oro
Por la mañana se entregó el Escobón de Oro, un galardón que reconoce la labor de entidades o personas por el municipio. En esta edición se lo ha llevado el cantante Alejandro Sanz, quien tiene una casa en la localidad desde hace 20 años.
El premio lo recogieron sus tíos, pero el propio cantante lo agradeció a través de un vídeo en el que aseguró que «en Jarandilla de la Vera he encontrado un remanso de paz».
La Encamisá de Torrejoncillo
Sin embargo, Jarandilla de la Vera no ha sido el único pueblo que ha vivido sus fiestas y tradiciones. En Torrejoncillo también se vivió anoche su clásica Encamisá, una tradición en la que los vecinos desfilan a caballo cubiertos por grandes sábanas blancas, algunas decoradas.
Venerando a la Virgen Inmaculada, protagonista de la fiesta, miles de personas también se juntaron en las calles del pueblo, cantando salvas a la Virgen, disparando al cielo con escopetas o celebrando.
