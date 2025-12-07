Excavaciones y mejoras: así es la restauración del Castillo de Marmionda, en Portezuelo

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, ha culminado la restauración del Castillo de Marmionda, en Portezuelo (Cáceres), con una inversión de 1,84 millones de euros para unas obras que consolidan lienzos y torres, incorporan excavación arqueológica y mejoran la accesibilidad, seguridad y musealización del enclave.

«La intervención ha permitido avanzar en la conservación y puesta en valor de este enclave de la provincia de Cáceres, combinando trabajos de restauración, consolidación estructural y actuación arqueológica», según precisa la Junta en una nota. Los trabajos han incluido excavaciones en la zona de la entrada principal, así como actuaciones en el alcázar que han sacado a la luz muros divisorios de estancias hasta ahora no excavadas, con el fin de proceder a su posterior consolidación, además de intervenirse en la torre del homenaje.

Restauración

Las actuaciones de restauración han abordado la consolidación integral de los lienzos del castillo y para asegurar la estabilidad, se han realizado cosidos con fibra de vidrio, sellados e inyecciones de lechadas de cal hidráulica en grietas. También se ha llevado a cabo la eliminación de vegetación, el picado de morteros en mal estado y la ejecución de nuevas terminaciones con pavimento de hormigón de cal y pendientes adecuadas, incorporando gárgolas de lajas de piedra para la correcta evacuación de aguas.

Castillo de Marmionda, por dentro. / Junta de Extremadura

En cuanto a elementos singulares, se han consolidado y estabilizado los vanos y revestimientos originales y se ha actuado sobre la denominada 'puerta del Sol', consolidándose con ladrillo de tejar y morteros de cal. Las obras también han incluido actuaciones en las torres y la restauración de la torre del homenaje. La intervención ha permitido mejorar la seguridad y la experiencia de la visita.

Además, se ha adecuado la zona de llegada ampliando el espacio de aparcamiento y reforzando la seguridad mediante la colocación de una bionda; se han sustituido talanqueras por otras de madera; y se han instalado elementos de apoyo como bancos, papeleras y apoyo isquiático. Para acceder en condiciones de seguridad a los restos visitables del alcázar, se han incorporado peldaños de piedra caliza, escaleras y pasarela metálicas.

Finalmente, la actuación ha incorporado la musealización del conjunto, con adecuación de recorridos y la instalación de recursos interpretativos mediante cartelería en varios puntos del interior del recinto, reforzando la lectura patrimonial del castillo para vecinos y visitantes.

Castillo de Marmionda

La construcción del castillo se remonta al siglo XII, con la invasión almohade a Al-Ándalus recién iniciada en el 1147. Aunque apenas 20 años después, en 1167, es conquistado por el rey cristiano de León, Fernando II, que lo cede a la Orden del Temple. Aquí comienza una sucesión de cambios. Casi treinta años después, en 1196, es recuperado por los almohades, mientras que en 1213 fue definitivamente reconquistado por Alfonso IX de León, quien lo cedió a la Orden de San Julián del Pereiro, después conocida como Orden de Alcántara.

Castillo de Marmionda. / Junta de Extremadura

Desde los tiempos visigodos hasta la Edad Media no hubo para los habitantes del Valle del Alagón mejor elemento defensivo que este castillo, pues era una fortaleza estratégicamente muy bien situada, al sur de Coria y en el camino hacia Cáceres, previo paso por el valle del río Tajo. A lo largo de su historia se sucedieron distintas reformas, siendo la del siglo XVI la última de cierta importancia. Quedó abandonado desde la segunda mitad del siglo XVII.

Es en 2023 cuando se licita la obra de su restauración, y en 2024 cuando inician las obras. A partir de ahora, con la reforma culminada, todos los vecinos de Portezuelo y turistas pueden disfrutar en condiciones de la histórica fortaleza.