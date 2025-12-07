“Trujillo está abandonado”: Sánchez Cotrina carga contra la alcaldesa y abre la puerta a una moción de censura

El secretario general del PSOE en la provincia de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, ha visitado este domingo Trujillo, donde ha arropado a la número 4 de la candidatura socialista a la Asamblea de Extremadura por Cáceres, la trujillana María Curiel. En plena campaña electoral, Cotrina ha lanzado un mensaje claro: “queremos recuperar Trujillo” y devolverle el peso turístico, comarcal e industrial que, a su juicio, está perdiendo.

Críticas al gobierno local del PP

Desde la Plaza Mayor antes de una visita turística junto a sus compañeros, Cotrina ha dibujado un diagnóstico muy crítico de la situación de la ciudad: “Trujillo está absolutamente abandonado. Nunca la hemos visto como la tenemos hoy”, afirmó, señalando tanto el casco histórico como los barrios. El dirigente socialista responsabilizó de este deterioro a la alcaldesa del Partido Popular, Inés Rubio y a su equipo de gobierno, a quienes acusó de estar “de espaldas a la ciudadanía” y de no mirar “a los ojos a los trujillanos y trujillanas”.

En su opinión, el actual gobierno municipal “no está a la altura de una ciudad patrimonio” ni de lo que supone ser “cabeza de comarca” en el conjunto de Extremadura.

Apuesta por la industria y la vivienda

Cotrina ligó buena parte del futuro de Trujillo al proyecto de industrialización que el PSOE defiende para la ciudad y su entorno. Recordó la importancia de la ampliación de la fábrica de diamantes sintéticos, una inversión cifrada en más de 2.000 millones de euros y que podría generar en torno a 1.500 puestos de trabajo “en el cortísimo plazo”.

En paralelo, situó la vivienda como uno de los grandes problemas locales: “Los jóvenes no pueden emanciparse, no hay posibilidades de alquilar y las viviendas cada día están más caras”, señaló. Frente a ello reivindicó el plan socialista de 1.000 viviendas a 90.000 euros en Extremadura, comprometiendo que una de esas promociones se ubicaría en Trujillo para acompañar ese desarrollo industrial.

El socialista también subrayó la necesidad de adaptar la formación profesional al crecimiento agroindustrial e industrial del municipio, con nuevos módulos en los institutos que permitan que “la gente se pueda quedar aquí” y no tenga que marcharse.

Despoblación y servicios públicos

La lucha contra la despoblación fue otro de los ejes de su intervención. Cotrina insistió en que no solo afecta a pequeños pueblos como Torrecillas de la Tiesa o Alía, sino también a ciudades medias como Trujillo, que “pierde población” y necesita proyectos sólidos para mantener servicios públicos y empleo.

En este punto, cargó contra la gestión sanitaria de la Junta de Extremadura en el Centro de Alta Resolución (CAR) de Trujillo. Aseguró que hay “menos especialistas, menos atención primaria y menos consultas” que hace tres años y denunció listas de espera de “10 y 12 días”. El dirigente provincial prometió blindar una sanidad pública “universal y de calidad” y reforzar la atención primaria para que “nadie tenga que irse de sitios como Trujillo por falta de servicios públicos”.

Optimismo electoral y renovación interna

Preguntado por la presencia de María Curiel en la lista a la Asamblea y por el clima electoral, Cotrina se mostró optimista y reivindicó el papel de la candidata trujillana, durante su larga trayectoria política e institucional, así como el de otros dirigentes del partido como Eduardo Béjar o Begoña García Bernal en el ámbito agrario e industrial.

Mirando a 2027, no ocultó la proyección de Manuela Ortega y María Curiel en el futuro del PSOE local: “Tenemos muchos compañeros y compañeras que pueden asumir el timón de esta agrupación y liderar la candidatura que viene”, afirmó, subrayando que el partido ya trabaja en una apertura hacia la sociedad trujillana y en una renovación que represente “a la ciudad de Trujillo, a los trujillanos y trujillanas”.

Moción de censura: “no cerramos ninguna puerta”

Sobre una hipotética moción de censura en el Ayuntamiento de Trujillo, tras los contactos que la dirección local ha reconocido mantener con el concejal “popular” Juan Manuel Mariscal, Cotrina dejó claro que los socialistas escucharán “la voz de la calle”. Añade que “Si la calle pide moción de censura, ¿por qué nosotros no vamos a atender una moción de censura?”, se preguntó, añadiendo que “no cerramos ninguna puerta”. El dirigente provincial abrió incluso la puerta a una consulta a la militancia “en los próximos días o semanas” para decidir si se dan pasos en esa dirección y recordó que cualquier decisión tendría que contar también con otras fuerzas políticas representadas en el pleno, lanzando el órdago a Unidas por Trujillo.

El papel de José Antonio Redondo

Cotrina fue preguntado en varias ocasiones por el futuro del exalcalde y actual portavoz socialista, José Antonio Redondo, tras conocerse esta semana una nueva condena judicial y después de que el concejal Mariscal reclamara públicamente su dimisión.

El líder provincial evitó marcarle el camino, pero apeló a su “prudencia” y “responsabilidad”, convencido de que sabrá anteponer “el interés del partido” a su situación personal. Al mismo tiempo, hizo una defensa cerrada de su legado: “Trujillo no se entendería sin José Antonio Redondo. Ha transformado esta ciudad”, afirmó, recordando la llegada de grandes industrias como Navidul o la actual fábrica de diamantes sintéticos bajo sus mandatos.

Eso sí, Cotrina dejó claro que el PSOE se prepara para “nuevos tiempos, con nuevos rostros y nuevas personas”, sin dejar por ello de reconocer la “valía y el talento” del exalcalde.

Escenario regional

En clave regional, el secretario general provincial criticó la relación entre PP y Vox a raíz de las declaraciones de Guardiola y Pascal durante los últimos días y se mostró convencido de que el PSOE puede “dar la vuelta a las encuestas”, como ocurrió en 2015, y convertirse en la fuerza más votada. Si eso ocurre, aseguró, los socialistas hablarán “con todo el mundo” porque “no excluimos a nadie” y saben “anteponer los intereses de la ciudadanía” a los del partido.

Sobre la presidenta de la Junta, María Guardiola, Cotrina afirmó que “no sabe gobernar la comunidad autónoma” y denunció que Extremadura “no es el club de pijos de la ciudad de Cáceres”, sino una región que requiere “arremangarse” y conocer el territorio y sus problemas.

La comparecencia concluyó pidiendo el voto al PSOE para lograr “un más y mejor Trujillo, con una más y mejor Extremadura” y para evitar, dijo, “volver a la Extremadura de los años 70”, marcada por la emigración y la falta de oportunidades: “Vamos a levantar nuestra tierra y por eso queremos que los extremeños confíen en el Partido Socialista”, remató.