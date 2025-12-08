El Belén de Jesús Ortiz vuelve al Palacio de los Barrantes-Cervantes de Trujillo con nuevas escenas y figuras

El tradicional Belén navideño del trujillano Jesús Ortiz ya puede visitarse en el Palacio de los Barrantes-Cervantes, sede de la Fundación Obra Pía de los Pizarro. La inauguración tuvo lugar el pasado jueves, con la actuación del grupo Son del Berrocal, que acompañó la apertura con un repertorio de villancicos tradicionales y arreglos contemporáneos.

Esta propuesta artística, que se ha convertido en una referencia de la navidad trujillana, incorpora este año nuevas figuras y detalles escenográficos que amplían el conjunto, como es un puerto egipcio con barcos en plena actividad. Ortiz continúa evolucionando un proyecto que comenzó de forma doméstica y que, con el paso de los años, ha despertado la admiración de vecinos y visitantes.

“Esto nació como el Belén de casa y se ha convertido en un sueño. Además el montaje del belén este año es muy elevado y espectacular según los visitantes”, reconoce el autor. Cuando se trasladó a Trujillo por motivos laborales, nunca imaginó que un día su obra ocuparía un espacio museístico. El origen de su afición se remonta a la infancia en Sepúlveda y al Belén de sus abuelos, que su madre seguía montando cada Navidad.

Ortiz trabaja con arcilla polimérica, un material poco habitual en el ámbito belenista y que exige horno para endurecer las piezas. Cada figura se modela a mano, con especial atención a los gestos, el movimiento y la teatralidad. “No me gusta que las figuras estén quietas, sólo los soldados”, explica. Entre sus escenas hay niños jugando con palomas, caballos en movimiento o pequeños gestos cotidianos que aportan vida a la composición.

Dioramas

Uno de los elementos más llamativos son los dioramas en perspectiva, donde el autor recrea espacios y profundidades con figuras de diferentes tamaños. “Una vez que haces unas cuantas, las figuras salen como churros”, bromea, aunque reconoce que las primeras piezas “salían feas” y ha ido perfeccionando la técnica con los años.

El Belén podrá visitarse hasta el 5 de enero de jueves a sábado: de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00. Los Domingos: sólo por la mañana. La entrada es libre.

La instalación se ha convertido ya en una cita imprescindible dentro de la programación cultural navideña de Trujillo, reuniendo cada año a cientos de personas atraídas por el detalle, la expresividad y la originalidad de las figuras.