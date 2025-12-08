200 familias podrán beneficiarse de una comunidad solar en Almaraz desarrollada por Iberdrola

Iberdrola ha puesto en marcha una comunidad solar en el municipio cacereño de Almaraz, permitiendo a 200 familias acceder al autoconsumo de energía renovable y reducir su factura de la luz sin necesidad de realizar ninguna inversión o instalación propia.

La instalación se ubica en la cubierta de una nave de reciclaje, y consta de 220 paneles con una potencia total de 101,2 kWp. La energía generada, que se estima en 148 MWh anuales, será 100% sostenible y de proximidad. Este proyecto evitará la emisión de 30 toneladas de CO2 a la atmósfera, el equivalente a plantar cerca de 1.500 árboles.

Las comunidades solares de Iberdrola se basan en el autoconsumo colectivo. Un propietario cede un espacio (en este caso, una empresa de reciclaje) para la instalación de paneles, y los vecinos cercanos aprovechan el excedente de energía generada.

Extremadura, líder en autoconsumo colectivo

Extremadura se consolida como la región que lidera el número de familias con acceso a las comunidades solares de Iberdrola en España. Más de 20.000 familias en la región ya acceden a esta modalidad. Iberdrola ha alcanzado las 125 comunidades solares. Además de Almaraz, existen comunidades solares en la capital cacereña, Plasencia, Navalmoral, Miajadas y Coria, entre otros municipios. También hay instalaciones en la provincia de Badajoz, incluyendo su capital, Almendralejo, Don Benito, Villanueva de la Serena y Mérida.