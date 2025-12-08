Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cultura

Villanueva de la Vera exhibe el legado cinematográfico y teatral de Luis Escobar

La muestra explora la figura del dramaturgo, actor y director que dejó huella en la historia escénica española

El espacio Ras de Terra-Aldea Tudal, en Villanueva de la Vera, donde se puede visitar la exposición

El espacio Ras de Terra-Aldea Tudal, en Villanueva de la Vera, donde se puede visitar la exposición / Cedida

J. M.

Cáceres

Villanueva de la Vera acoge la exposición titulada ‘Una mirada crítica, lúcida y cómica de nuestra historia’, que revista la figura de Luis Escobar, dramaturgo, actor y director que dejó su huella en la historia escénica española. A lo largo de su carrera, Escobar interpretó papeles, como el del Marqués de Leguineche en Patrimonio Nacional y sus dos secuelas, los tres largometrajes que conforman la trilogía dirigida por Luis García Berlanga. Además, dirigió La honradez de la cerradura (1950), entre otros logros.

La muestra, ubicada en el espacio Ras de Terra-Aldea Tudal, ofrece una mirada a través su faceta más visual: su obra gráfica o materiales escénicos de sus producciones teatrales que marcaron "una época de transformación en la cultura española", según destaca la Diputación de Cáceres, entidad que ha financiado el proyecto.

Detalles de la muestra

Comisariada por el equipo de Ras de Terra, la exposición reúne "una cuidada selección" de carteles teatrales, figurines y escenografías (algunos diseñados por Dalí, Cortezo, Caballero o Mingote), así como trajes de escena y material documental. Además, se incluyen proyecciones de fragmentos de películas y documentos que permiten contextualizar la obra de Escobar dentro del panorama cultural, político y social de su tiempo.

Noticias relacionadas y más

El diputado provincial Javier Prieto ha visitado la exposición este fin de semana.

El diputado provincial Javier Prieto ha visitado la exposición este fin de semana. / Cedida

Preludio de una gran exposición

El proyecto de Villanueva de la Vera se presenta como el preludio de una gran exposición organizada por la Comunidad de Madrid, centrada en su etapa en el Teatro Nacional María Guerrero para 2026. La muestra en Ras de Terra pone el foco en su época del Teatro Eslava, "completando así un relato plural y complementario sobre uno de los creadores más singulares del siglo XX español"

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un hombre tras un choque de un vehículo contra un animal en Logrosán
  2. Una presunta 'broma' de secuestro a tres niñas dispara la alarma ciudadana en un pueblo de Cáceres
  3. Nuevo proyecto para contemplar el paisaje de Las Hurdes: un mirador con una pasarela volada y un desfiladero
  4. Un fallecido y dos heridos en la colisión de dos turismos entre Aldea de Cano y Torremocha
  5. La tradición de Las Hurdes se apodera del corazón de Cáceres
  6. Fallece un hombre de 52 años tras volcar con un tractor en una finca de Aldea del Cano
  7. Invierten más de 3 millones de euros en una nueva infraestructura para evitar cortes de agua en Jerte
  8. Invierten 2,4 millones para construir miradores experienciales en seis pueblos de Cáceres

Villanueva de la Vera exhibe el legado cinematográfico y teatral de Luis Escobar

Villanueva de la Vera exhibe el legado cinematográfico y teatral de Luis Escobar

El Belén de Jesús Ortiz vuelve al Palacio de los Barrantes-Cervantes de Trujillo con nuevas escenas y figuras

El Belén de Jesús Ortiz vuelve al Palacio de los Barrantes-Cervantes de Trujillo con nuevas escenas y figuras

El día que tembló la catedral de Coria: así afectó el terremoto de Lisboa en la provincia de Cáceres

El día que tembló la catedral de Coria: así afectó el terremoto de Lisboa en la provincia de Cáceres

200 familias podrán beneficiarse de una comunidad solar en Almaraz desarrollada por Iberdrola

200 familias podrán beneficiarse de una comunidad solar en Almaraz desarrollada por Iberdrola

Los Escobazos iluminan la devoción de La Vera: 12.000 personas dan calor a la noche de Jarandilla

Los Escobazos iluminan la devoción de La Vera: 12.000 personas dan calor a la noche de Jarandilla

La Encamisá y los Escobazos, dos fiestas unidas por la Virgen, la familia y el fuego

La Encamisá y los Escobazos, dos fiestas unidas por la Virgen, la familia y el fuego

Excavaciones y mejoras: así es la restauración del Castillo de Marmionda, en Portezuelo

Excavaciones y mejoras: así es la restauración del Castillo de Marmionda, en Portezuelo

Alejandro Sanz: "En Jarandilla de la Vera he encontrado un remanso de paz"

Tracking Pixel Contents