Villanueva de la Vera exhibe el legado cinematográfico y teatral de Luis Escobar

Villanueva de la Vera acoge la exposición titulada ‘Una mirada crítica, lúcida y cómica de nuestra historia’, que revista la figura de Luis Escobar, dramaturgo, actor y director que dejó su huella en la historia escénica española. A lo largo de su carrera, Escobar interpretó papeles, como el del Marqués de Leguineche en Patrimonio Nacional y sus dos secuelas, los tres largometrajes que conforman la trilogía dirigida por Luis García Berlanga. Además, dirigió La honradez de la cerradura (1950), entre otros logros.

La muestra, ubicada en el espacio Ras de Terra-Aldea Tudal, ofrece una mirada a través su faceta más visual: su obra gráfica o materiales escénicos de sus producciones teatrales que marcaron "una época de transformación en la cultura española", según destaca la Diputación de Cáceres, entidad que ha financiado el proyecto.

Detalles de la muestra

Comisariada por el equipo de Ras de Terra, la exposición reúne "una cuidada selección" de carteles teatrales, figurines y escenografías (algunos diseñados por Dalí, Cortezo, Caballero o Mingote), así como trajes de escena y material documental. Además, se incluyen proyecciones de fragmentos de películas y documentos que permiten contextualizar la obra de Escobar dentro del panorama cultural, político y social de su tiempo.

El diputado provincial Javier Prieto ha visitado la exposición este fin de semana. / Cedida

Preludio de una gran exposición

El proyecto de Villanueva de la Vera se presenta como el preludio de una gran exposición organizada por la Comunidad de Madrid, centrada en su etapa en el Teatro Nacional María Guerrero para 2026. La muestra en Ras de Terra pone el foco en su época del Teatro Eslava, "completando así un relato plural y complementario sobre uno de los creadores más singulares del siglo XX español"