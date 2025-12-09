Somos Cáceres advierte de que el Pacto Verde “no deja vivir al campo” en Trujillo y comarca

La agrupación local de Somos Cáceres ha difundido una nota de prensa en la que lanza un mensaje contundente en defensa del sector primario de Trujillo y su comarca. En el comunicado, el secretario de Política Rural, Pedro Blanco, advierte de que el Pacto Verde Europeo está teniendo “consecuencias nefastas” para el campo y que “no deja vivir” a los agricultores y ganaderos de la zona.

Blanco sostiene que el Pacto Verde es “excesivamente medioambientalista” y que, lejos de favorecer la producción, “ataca directamente las posibilidades de desarrollo del sector primario”. A su juicio, desde Bruselas “no se aplica el sentido común y no se defiende al campo”.

La formación considera además que las políticas del Ministerio de Agricultura son “escasas e insuficientes”. Según apunta, los profesionales del campo “sufren diariamente los efectos negativos” de la aplicación de la Política Agraria Común (PAC).

“Vamos a seguir apoyando las movilizaciones del sector primario”, insiste Blanco en la nota, donde asegura que Somos Cáceres “es hoy la única voz de los agricultores y ganaderos de la localidad y la comarca”.

Desde la organización se emplaza a continuar las protestas y mantener la presión para “defender un modo de vida que está en peligro”.