Política local
Somos Cáceres advierte de que el Pacto Verde “no deja vivir al campo” en Trujillo y comarca
La formación denuncia que las políticas europeas son “diabólicas y perniciosas” para agricultores y ganaderos, y reclama más medidas al Ministerio de Agricultura
Alejandro Cancho
La agrupación local de Somos Cáceres ha difundido una nota de prensa en la que lanza un mensaje contundente en defensa del sector primario de Trujillo y su comarca. En el comunicado, el secretario de Política Rural, Pedro Blanco, advierte de que el Pacto Verde Europeo está teniendo “consecuencias nefastas” para el campo y que “no deja vivir” a los agricultores y ganaderos de la zona.
Blanco sostiene que el Pacto Verde es “excesivamente medioambientalista” y que, lejos de favorecer la producción, “ataca directamente las posibilidades de desarrollo del sector primario”. A su juicio, desde Bruselas “no se aplica el sentido común y no se defiende al campo”.
La formación considera además que las políticas del Ministerio de Agricultura son “escasas e insuficientes”. Según apunta, los profesionales del campo “sufren diariamente los efectos negativos” de la aplicación de la Política Agraria Común (PAC).
“Vamos a seguir apoyando las movilizaciones del sector primario”, insiste Blanco en la nota, donde asegura que Somos Cáceres “es hoy la única voz de los agricultores y ganaderos de la localidad y la comarca”.
Desde la organización se emplaza a continuar las protestas y mantener la presión para “defender un modo de vida que está en peligro”.
