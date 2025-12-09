Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Política local

Somos Cáceres advierte de que el Pacto Verde “no deja vivir al campo” en Trujillo y comarca

La formación denuncia que las políticas europeas son “diabólicas y perniciosas” para agricultores y ganaderos, y reclama más medidas al Ministerio de Agricultura

Pedro Blanco, secretario de política rural de Somos Cáceres.

Pedro Blanco, secretario de política rural de Somos Cáceres. / A. C.

Alejandro Cancho

La agrupación local de Somos Cáceres ha difundido una nota de prensa en la que lanza un mensaje contundente en defensa del sector primario de Trujillo y su comarca. En el comunicado, el secretario de Política Rural, Pedro Blanco, advierte de que el Pacto Verde Europeo está teniendo “consecuencias nefastas” para el campo y que “no deja vivir” a los agricultores y ganaderos de la zona.

Blanco sostiene que el Pacto Verde es “excesivamente medioambientalista” y que, lejos de favorecer la producción, “ataca directamente las posibilidades de desarrollo del sector primario”. A su juicio, desde Bruselas “no se aplica el sentido común y no se defiende al campo”.

La formación considera además que las políticas del Ministerio de Agricultura son “escasas e insuficientes”. Según apunta, los profesionales del campo “sufren diariamente los efectos negativos” de la aplicación de la Política Agraria Común (PAC).

“Vamos a seguir apoyando las movilizaciones del sector primario”, insiste Blanco en la nota, donde asegura que Somos Cáceres “es hoy la única voz de los agricultores y ganaderos de la localidad y la comarca”.

Desde la organización se emplaza a continuar las protestas y mantener la presión para “defender un modo de vida que está en peligro”.

TEMAS

  1. Muere un hombre tras un choque de un vehículo contra un animal en Logrosán
  2. Una presunta 'broma' de secuestro a tres niñas dispara la alarma ciudadana en un pueblo de Cáceres
  3. Nuevo proyecto para contemplar el paisaje de Las Hurdes: un mirador con una pasarela volada y un desfiladero
  4. Un fallecido y dos heridos en la colisión de dos turismos entre Aldea de Cano y Torremocha
  5. La tradición de Las Hurdes se apodera del corazón de Cáceres
  6. Alejandro Sanz: 'En Jarandilla de la Vera he encontrado un remanso de paz
  7. Fallece un hombre de 52 años tras volcar con un tractor en una finca de Aldea del Cano
  8. Invierten más de 3 millones de euros en una nueva infraestructura para evitar cortes de agua en Jerte

La ONCE dedica su cupón del 18 de diciembre al 75 aniversario de la Virgen de la Consolación del Castillo de Montánchez

La ONCE dedica su cupón del 18 de diciembre al 75 aniversario de la Virgen de la Consolación del Castillo de Montánchez

Somos Cáceres advierte de que el Pacto Verde “no deja vivir al campo” en Trujillo y comarca

El Valle de Xálima reivindica su voz en A Fala

El Valle de Xálima reivindica su voz en A Fala

Monfragüe en vivo: una cámara muestra en directo la vida del espacio protegido

Monfragüe en vivo: una cámara muestra en directo la vida del espacio protegido

Las jerónimas de Garrovillas: casi cinco siglos de dulces que hoy lucen ‘Solete’ Repsol

Las jerónimas de Garrovillas: casi cinco siglos de dulces que hoy lucen ‘Solete’ Repsol

Villanueva de la Vera exhibe el legado cinematográfico y teatral de Luis Escobar

Villanueva de la Vera exhibe el legado cinematográfico y teatral de Luis Escobar

El Belén de Jesús Ortiz vuelve al Palacio de los Barrantes-Cervantes de Trujillo con nuevas escenas y figuras

El Belén de Jesús Ortiz vuelve al Palacio de los Barrantes-Cervantes de Trujillo con nuevas escenas y figuras

El día que tembló la catedral de Coria: así afectó el terremoto de Lisboa en la provincia de Cáceres

El día que tembló la catedral de Coria: así afectó el terremoto de Lisboa en la provincia de Cáceres
Tracking Pixel Contents