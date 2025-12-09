Monfragüe en vivo: una cámara muestra en directo la vida del espacio protegido

Observar desde casa la vida de Monfragüe: una nueva cámara ubicada en el río Tajo, a su paso por este espacio protegido extremeño, permite seguir en directo un tramo del reconocido río más largo de la península ibérica a través de YouTube.

El principal objetivo de la cámara es documentar, con fines divulgativos y científicos, la evolución y el estado de esta masa de agua, así como la vegetación de ribera y la fauna asociada, entre la que se encuentran especies como el buitre leonado, el buitre negro, el alimoche, la cigüeña negra, el halcón peregrino o el águila real. Así lo indica la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), organismo autónomo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que inauguró el observatorio del río Tajo a comienzos de diciembre.

La tecnología empleada permite documentar "sin perturbar el entorno, constituyendo una oportunidad única para disfrutar de un tramo tan emblemático del río Tajo con la máxima calidad y desde cualquier lugar del mundo", destaca la confederación, que añade que el proyecto ha contado con la colaboración y autorización del Parque Nacional de Monfragüe, así como con el apoyo técnico de la organización Directo Natura.

Primeros días

Durante los primeros días de funcionamiento del observatorio, se ha podido captar cómo los ejemplares de buitre leonado comienzan su época reproductiva, que tiene lugar en otoño. En el vídeo publicado por la CHT en Youtube se puede observar el cortejo de los machos, los lanzamientos con las garras, enfrentamientos entre ellos y, finalmente, los llamados arrumacos.

La cámara captura a ejemplares de buitre leonado iniciando su época reproductiva. / E. P.

Según explican desde la confederación, las parejas nidifican en zonas rocosas empleando palos, paja, lana y otros materiales. Aunque cuando la densidad de esta rapaz es alta o la disponibilidad de cortados escasa, ocupan con frecuencia nidos de otras especies rupícolas. En cuanto a la puesta, se produce entre mediados de enero y mediados de febrero, y consiste en un único huevo de color blanco, en ocasiones moteado ligeramente.

Buitres leonados

En cuanto a sus características físicas, SEO/BirdLife, oenegé ambiental española, recoge en su web que buitre leonado (Gyps fulvus), con entre 2,3-2,65 metros de envergadura y un peso de entre 6 y 9 kilogramos, se trata de una de las aves más voluminosas de Europa y también una de las más longevas.

Primeros resultados en FIO

En la próxima Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), que se celebrará del 27 de febrero y el 1 de marzo de 2026, la Confederación Hidrográfica del Tajo apunta que compartirá los primeros resultados de este proyecto con los asistentes.