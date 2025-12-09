La ONCE dedica su cupón del 18 de diciembre al 75 aniversario de la Virgen de la Consolación del Castillo de Montánchez

El 75 aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen de la Consolación del Castillo, patrona de Montánchez, es el motivo del cupón de la ONCE del jueves, 18 de diciembre. Cinco millones de cupones difundirán esta efeméride.

Fernando Iglesias, delegado de la ONCE, y Joaquín Plana, Alcalde de Montánchez, han presentado este cupón, acompañados por Isabel Góngora, directora de ONCE en Cáceres, Isabel Sánchez Torremocha, diputada de la Asamblea de Extremadura, y por Agustín Pérez Castellanos, presidente de la Cofradía la Virgen de la Consolación del Castillo.

Fue el 10 de septiembre de 1950 se produjo la Coronación Canónica de la Virgen de la Consolación del Castillo. Cada septiembre, se celebra su Bajada desde el castillo hasta la iglesia parroquial en una procesión que es el punto culminante de las fiestas patronales.

La historia de la Virgen de la Consolación del Castillo de Montánchez se remonta a la época medieval, con una talla que se cree que fue escondida durante la dominación árabe y rescatada posteriormente por la Orden de Santiago. La imagen de la Virgen del Castillo, del siglo XVI, se encuentra en un camarín dentro del santuario.

El Santuario de la Virgen de la Consolación del Castillo, también conocido como Ermita de Nuestra Señora de la Consolación, un templo barroco del siglo XVII situado en el interior del recinto del Castillo de Montánchez. Tiene una nave de cuatro tramos y tres capillas de mampostería. La nave central está separada por arcos de medio punto de sillería.

500.000 euros

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.