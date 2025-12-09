Un proyecto que produce y vende cáñamo, primer premio de los PIE

El proyecto ‘Extre Hemp’ de Miriam Ramos Sánchez, orientado a la producción, transformación y comercialización de productos derivados del cáñamo y a implantar en Vegaviana, se alzó con el primer premio del Programa de Ideas Emprendedoras en el Mundo Rural (PIE) de la Diputación de Cáceres. El segundo premio recayó en ‘Fixtremadura’, de Francisco José García Díaz, que se desarrollará en Miajadas, mientras que el tercero correspondió a ‘Método Toroiddo’, de Renata Gutiérrez Reus, que se implantará en Villanueva de la Vera .

A la entrega de premios, celebrada este martes, 9 de diciembre, en el complejo San Francisco, estaban convocados los nueve finalistas seleccionados entre las 26 propuestas presentadas a esta duodécima edición, que estrenaba nueva denominación: Pie Plus.

Primer premio

Durante su intervención, Ramos, ideadora del proyecto que consiguió el primer premio dotado con 15.000 euros, destacó que para ellos no es solo importante el aceite de cáñamo, sino generar una industria en Extremadura.

Miriam Ramos recibe de manos de Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, el galardón por su proyecto ‘Extre Hemp’. / CARLOS GIL

Según detalla la institución provincial, los servicios de 'Extre Hemp' se estructuran en tres líneas: la producción de aceite de cáñamo premium, que contiene los 113 componentes activos de la planta, con un método de procesamiento propio y comercializado bajo la marca registrada; la asesoría y consultoría técnica y legal dirigida a agricultores de la región interesados en iniciar el cultivo; y la bioconstrucción, mediante la venta de la fibra y cañamizo, subproducto del cultivo, como biocemento.

Segundo puesto

El segundo premio, dotado 9.000 euros, fue recogido por el padre de Francisco José García Díaz, ya que su hijo se encuentra trabajando en Alemania. Durante su intervención, destacó que es habitual en Extremadura que los jóvenes tengan que marcharse en busca de oportunidades, y expresó, durante la entrega, su deseo de recuperar un «talento como el de mi hijo» para la región.

Teresa Morales, directora general de Formación para el Empleo de la Junta de Extremadura, entrega el segundo premio al padre de Francisco José García. / CARLOS GIL

‘Fixtremadura’ consiste en un taller de reparación universal (electrónica, maquinaria) y un servicio de «soluciones integrales» que actúa como interlocutor único gestionando reparaciones con otros artesanos locales (carpinteros, herreros).

Por otra parte, el servicio Hermes (productos tecnológicos): ‘Hermes Lux’, kit de seguridad y visibilidad (luces, bocina, intermitentes) para sillas de ruedas (B2B y B2C). El activo estratégico es ‘Hermes Movilidad’, sistema de control por voz patentado.

Tercer premio

El tercer premio, dotado con 4.000 euros, fue para Renata Gutiérrez Reus, por su proyecto ‘Método Toroiddo’ orientado a la coordinación, la motricidad, la atención plena y el bienestar físico y emocional. La iniciativa ofrece la venta de la herramienta ‘Intorus’, fabricada artesanalmente en Villanueva de la Vera; formación y programas de integración para profesionales (B2B) en centros educativos, terapéuticos y residencias; así como talleres presenciales y online para familias y desarrollo personal.