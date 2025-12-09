El Valle de Xálima reivindica su voz en A Fala

El Valle de Jálama (Val de Xálima), integrado por los pueblos de Eljas, San Martín de Trevejo y Valverde del Fresno, conserva un patrimonio lingüístico único, reconocido como Bien de Interés Cultural: A Fala, una lengua romance del subgrupo galaico-portugués. Cada localidad presenta su propia variante: lagarteiru en Eljas, manhegu o mañegu en San Martín de Trevejo, y el valverdeiru en Valverde del Fresno. Este legado inmaterial es un símbolo de identidad para los tres pueblos, que celebran con el ‘Dia da Fala’, una jornada con el objetivo de divulgar y proteger esta singular forma de comunicación.

En 2025, Valverde del Fresno acogerá la celebración para poner en valor el habla del Valle de Xálima, que cada año rota entre las tres localidades. El programa, que se desarrollará el sábado 13 de diciembre de 10.00 a 19.00 horas, incluye concursos de relatos cortos, presentación de un vídeo reivindicativo, cuentacuentos infantiles, una obra de teatro, una comida popular y la presentación de dos libros ‘Peonías en lecho del Fauno’ y los cuentos de la colección del ‘El Pico de la Cigüeña’, adaptados a A Fala.

El Valle de Jálama es un territorio cerrado por sistemas montañosos hacia el centro de la península ibérica, pero abierto de cara a Portugal, explicó el alcalde de la localidad anfitriona, José Núñez, durante la presentación del programa en el palacio Provincial. El regidor destacó que esta particular situación geográfica podría haber contribuido a la conservación de su singular forma de comunicación.

Con unas condiciones geográficas similares, según concretó Núñez, se encuentra el Valle de Arán, pero en este caso en la provincia de Lérida. “Un espejo donde vernos”, señaló, puesto que el aranés fue reconocido como lengua oficial con la aprobación de la Ley 16/1990, de 13 de julio, sobre el régimen especial de la comarca. “El objetivo debería ser algo parecido, pero tenemos que consolidar A Fala y en eso estamos”, añadió. Con el fin de que los tres municipios cacereños puedan utilizarla de manera cooficial con el español porque es “la manera de que una lengua sobreviva”, expresó.

El regidor de Valverde del Fresno expresó su deseo de que A Fala, trasmitida desde hace siglos, se conserve “muchos siglos adelante”. Actualmente, indica que se trabaja en el estudio de la ortografía y reglas gramaticales. “Creo que podremos reafirmarla de cara al futuro”, afirmó.

A Fala en los hogares

Por su parte, el alcalde de San Martín de Trevejo, Ismael Frade, subrayó el problema de falta de niños y la prevalencia del castellano en los hogares y colegios. Según expresó, la A Fala se está perdiendo un poco entre los jóvenes.

Además, Frade señaló la demanda de visitantes de la localidad que quieren talleres de verano para aprender un poco de mañegu (A Fala). También, reclamó acciones para atraer más visitantes de fuera del valle al ‘Dia da Fala’, con el objetivo de garantizar la continuidad de la jornada en el tiempo. Propuso invitar a un mayor número de asistentes, ya sean vecinos de Cáceres, Plasencia u otros lugares.“Veo que siempre vamos a las mismas reuniones las mismas personas”, comentó, subrayando la necesidad de implicar más a la población y a la juventud.

Ayuda de instituciones

Del mismo modo, el regidor de Eljas, Antonio Bellanco, que durante la presentación habló en la lengua de su tierra, valoró la idea de introducir cambios para no repetir el programa de otras ediciones, aunque destacó que en la programación de Valverde del Fresno se han realizado cambios. Asimismo, solicitó ayuda a las instituciones, a parte de la Diputación de Cáceres, para conservar A Fala y acercarla a la gente.

Presentación de 'Dia da Fala' / Carlos Gil

La vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, explicó que el lema de esta edición, ‘Fala con Elis’, pretende poner el “énfasis a la necesidad de que las familias hablen con sus hijos en Fala y contribuir a la supervivencia de esta lengua”. Apuntó que “la mejor forma de garantizar la continuidad de la Fala es que las personas que controlan esta lengua puedan transmitirla a las nuevas generaciones”.

El Pico de la Cigüeña

En paralelo a la celebración del ‘Dia da Fala’, se presentaron tres volúmenes traducidos A Fala de ‘El Pico de la Cigüeña’, una colección de cuentos populares extremeños que ya había sido adaptada a idiomas como francés, inglés, alemán, polaco, árabe o ruso.

Adaptación

En concreto, los volúmenes se han adaptado a las diferentes variantes de A Fala: el primer volumen, que incluye los cuentos de El dragón, La flor del lilión y El zurrón del pobre, ha sido traducida al valverdeiru (Valverde del Fresno); el volumen seis, con leyendas como El Vuelo de Rodrigo Alemán, La princesa encantada del Palacio de las Veletas y Los panes del castillo, se ha transcrito al manhegu o mañegu (San Martín de Trevejo); y el volumen 10, integrado por El pájaro de luz y La flor del cantueso, ha sido adaptado al lagarteiru (Eljas).

Hanna Martens, del grupo de investigación de la Literatura Infantil y Juvenil de la Universidad de Extremadura, explicó que la falta de una ortografía establecida planteó dificultades para los traductores. Por ello, cada traductor ha tenido libertad para buscar soluciones, lo que ha dado como resultado que “cada uno ofrece soluciones diferentes de lo que pueden ser sonidos muy parecidos”. Al fin y al cabo, resaltó que “en la tradición oral, un cuento no se cuenta nunca de la misma manera dos veces seguidas”.

Mertens explicó que el proyecto de ‘El Pico de la Cigüeña, iniciado hace casi 15 años, nació de la combinación de “consolación” por la riqueza y patrimonio de tradición oral y cuentos populares “extremadamente rica”, y la sensación de “pena” porque dichos relatos, que fueron pasando de padres a hijos, “se estaban perdiendo”.