Siniestro vial
Habilitan un carril como paso alternativo tras el vuelco de un camión en la CC-158, a la altura de Montehermoso
El vehículo transportaba animales
J. M.
Cáceres
La Guardia Civil ha habilitado un carril como paso alternativo tras el siniestro vial ocurrido en el Kilómetro 8.500 de la carretera CC-158 (vía que va desde la EX-370 en Montehermoso por Morcillo hasta la Ex-108), en el término municipal de Montehermoso.
Según detalló el Instituto Armado, el accidente consistió en la salida de la vía de un camión, que transportaba animales, y posterior vuelco en la calzada, con resultado de daños materiales.
Instrucción
Hasta la zona se desplazaron agentes pertenecientes al Subsector de Tráfico de Cáceres para la instrucción de diligencias.
Desembarco de los animales
Asimismo, la Benemérita indica que se realizan gestiones para el desembarco de los animales transportados y retirada del vehículo.
