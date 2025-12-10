Denuncian a dos hombres por una infracción "muy grave" a la Ley de Caza en Extremadura por el uso ilícito de cohetes para "vaciar" la mancha cinegética

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Puesto de Torrejón el Rubio, han llevado a cabo una actuación en materia de caza, que ha supuesto la denuncia de dos hombres como supuestos autores de una infracción "muy grave" a la Ley de Caza en Extremadura, por el supuesto uso ilícito de cohetes para "vaciar" la mancha cinegética de una finca concentrando los animales en otra colindante.

Según indica la Benemérita, los hechos tuvieron lugar a finales del pasado mes de noviembre, cuando los agentes realizaban labores de seguridad ciudadana y fueron alertados sobre la posible presencia de personas en el interior de una finca situada en el término municipal de Casas de Millán, en la que se podrían estar utilizando cohetes o petardos con la finalidad de "chantear" fauna, es decir, de "vaciar" una mancha cinegética, provocando el desplazamiento de animales hacia otra zona.

Detonaciones

Tras desplazarse hasta el lugar, "los agentes escucharon de manera nítida entre cuatro y cinco detonaciones procedentes del interior de la finca", detalla el Instituto Armado. A continuación, observaron a distancia cómo varios ciervos corrían en dirección a la finca colindante, "presumiblemente huyendo tras las detonaciones".

Ante los hechos, la Guardia Civil inicia labores de vigilancia y rastreo con el objetivo de localizar a los posibles responsables. Durante el dispositivo, la Benemérita explica que los agentes detectaron un vehículo que se aproximaba desde la zona donde se habían producido las detonaciones. Una vez detenido, identificaron a su conductor y a su acompañante.

Inspección del vehículo

El Instituto Armado señala que ambas personas manifestaron que se encontraban en el lugar preparando los puestos para una montería prevista en la finca colindante de aquella en la que se habían producido las detonaciones.

Vaciar la marcha de la finca

Los agentes procedieron entonces a inspeccionar el vehículo, "localizando en su parte trasera varios cohetes habitualmente utilizados para provocar el desplazamiento de fauna, y que podrían haber sido empleados para vaciar la mancha de la finca afectada y así incrementar la presencia de animales en la finca donde planeaban celebrar la montería", explica la Guardia Civil.

A la vista de los hechos, la Guardia Civil levantó la correspondiente acta por la supuesta comisión de una infracción "muy grave" a la Ley de Caza de Extremadura, trasladando toda la información a la autoridad competente para su valoración.

Prevención de conductas ilegales en la caza

La Guardia Civil recuerda que desarrolla de forma continua servicios orientados a prevenir conductas ilegales en materia de caza, entre los que destacan la vigilancia de los cotos y fincas cinegéticas, el control de actividades durante vedas y periodos hábiles, la supervisión de armas y medios de caza autorizados, así como la detección de prácticas prohibidas como el furtivismo, el uso de métodos no selectivos o la alteración del comportamiento natural de la fauna.

Las actuaciones, realizadas tanto por patrullas uniformadas de Seguridad Ciudadana como por Unidades especializadas del Seprona, tienen como objetivo garantizar el cumplimiento de la normativa, proteger los recursos cinegéticos y preservar el equilibrio del medio natural.