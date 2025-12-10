Finalizan las obras en la carretera que une Casar de Palomero y La Pesga, con una inversión de 1,5 millones de euros

La Diputación de Cáceres ha finalizado las obras de mejora de la carretera CC-202 (anterior CC-64), que une Casar de Palomero con La Pesga, pasando por la alquería de Rivera Oveja. La intervención, que ha contado con una inversión de 1.500.000 euros, ha consistido en el acondicionamiento de 4 kilómetros del tramo, ampliando la plataforma de la vía hasta conseguir una anchura de 6,40 metros a lo largo de todo el trazado.

Además, la institución provincial indica que con las labores se han sustituido la "totalidad de las antiguas obras" de drenaje transversal, formadas por exiguas tajeas, instalándose marcos prefabricados, o bien tubos circulares dependiendo de la necesidad de desagüe de cada cauce afectado, y se ha dotado a la carretera del firme adecuado al tipo de tráfico que soporta.

En cuanto a los elementos de seguridad del tráfico, la diputación explica que se han instalado 1.324 metros de barrera de seguridad metálica de tipo doble onda, complementados por 272 metros de faldón de protección para motoristas.

Accesos a fincas

Por otra parte, los trabajos se han completado con la renovación de los accesos a fincas colindantes, de tal manera que se han instalado pasos salva cunetas en todos aquellos accesos situados en la margen del desmonte; y en todos, de ambas márgenes, sus primeros metros han sido pavimentados con solera de hormigón.

Además, la administración provincial señala que, como obras accesorias, se ha sustituido "íntegramente" la antigua conducción de suministro de agua potable por otra de mayor diámetro y calidad, que discurre por el margen izquierdo de la carretera entre Casar de Palomero y Rivera Oveja.

La carretera mantenía la sección histórica

Luis Fernando García Nicolás, vicepresidente tercero y diputado del área de Fomento, detalló que "se ha transformado y modernizado el tramo entre dichas poblaciones de una de las carreteras provinciales que aún mantenía la sección histórica, esto es: calzada de 4 metros de anchura y dos pequeños arcenes de 0,50 metros a cada lado, sección que fue dotada de firme en los años sesenta del pasado siglo".