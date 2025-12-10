Adjudican la gestión de la hospedería La Serrana, cerrada desde 2013, por más de 300.000 euros

La gestión y explotación de la hospedería La Serrana, complejo turístico ubicado en Piornal y propiedad de la Diputación de Cáceres, cerrado desde 2013, ha sido adjudicada a la empresa Cocinas Industriales Sarprix Extremadura S.L. por un periodo de 25 años.

Durante los diez primeros años, la empresa deberá abonar un canon anual de 9.680 euros, mientras que los 15 años restantes, el canon se ha estipulado en 14.520 euros. Así, el importe total de la adjudicación asciende a un total de 314.600 euros.

El plan de inversiones presentado por la empresa en su oferta contempla actuaciones en hotel, restaurante, cocinas, exteriores y apartamentos, con una inversión de más de 171.000 euros (IVA excluido) en los dos primeros años de concesión.

Plazo de alegaciones

Tras su publicación en el perfil del contratante, se abre un plazo de 15 días para posibles alegaciones a la resolución de adjudicación. Desde la Diputación de Cáceres esperan que la firma definitiva del contrato se realice en la primera quincena de enero del 2026.

Requisitos de la licitación

Cabe recordar que, cuando en octubre el hotel de cuatro estrellas de La Serrana salió a licitación, las empresas interesadas debían ofertar un canon mínimo (es decir, el pago que la entidad realiza anualmente por la concesión del derecho de explotación) de 8.470 euros con IVA durante los primeros 10 años, y de 12.100 euros los 15 restantes.

El edificio, situado a 1, 5 kilómetros del municipio de Piornal, está distribuido en tres plantas y cuenta con 29 habitaciones, algunas de las cuales pudiendo ser triples o cuádruples.

Periodo de visitas

Para que los licitadores pudieran conocer de primera mano las características físicas, funcionales y técnicas del inmueble, así como de su entorno habilitaron tres fechas programadas de visitas en octubre.

Inversión

La institución provincial señala que en el primer semestre de 2025 se completó su segunda fase de rehabilitación en la que destinaron 1,13 millones de euros, que se suma a los 1,4 millones ya ejecutados en 2018, "alcanzando un total de 2,6 millones invertidos para su adaptación a las nuevas demandas turísticas".

Las distintas reformas "han hecho posible la modernización de las instalaciones actuando en la envolvente térmica y aislamiento térmico exterior, la climatización, la seguridad contra incendios, la accesibilidad con ascensor, en las habitaciones y la implantación de sistemas tecnológicos avanzados en telecomunicaciones y gestión inteligente de espacios. Entre las mejoras se incluye también la adecuación de la planta baja con la cocina, aseos del comedor y sala de usos múltiples", añade la diputación.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, afirmó que "esperamos que muy pronto podamos ver hecho realidad el sueño que hemos tenido desde la diputación desde el año 2015, y es que este edificio se pueda abrir para generar empleo en la comarca del Valle del Jerte, que sea un revulsivo turístico, tanto para esta comarca por como para La Vera".