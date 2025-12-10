La luz de la Navidad llega a Belvís de Monroy y Casas de Belvís de la mano de Iberdrola

Iberdrola ha seleccionado a Belvís de Monroy y su pedanía, Casas de Belvís, para llenar sus calles de luz y crear una felicitación navideña en formato audiovisual con la que enviar los mejores deseos para estas fechas y el año nuevo.

Según expresa Iberdrola, el vídeo es una "muestra del esfuerzo" de la compañía "por aunar naturaleza, patrimonio y Navidad, representado en la ilusión de los vecinos de Belvís de Monroy y Casas de Belvís en el momento del encendido y en el que también han podido disfrutar de chocolate con dulces y regalos para todos".

Iberdrola describe que ha decorado las calles de estas localidades de Campo Arañuelo con las estampas típicas de la Navidad, entre las que se incluyen un belén de luces, una estrella de Navidad, unos renos luminosos y unos carteles de felicitación con luces LED.

Encendido

Además la compañía energética explica que, el equipo de i-DE, la distribuidora de Iberdrola, ha sido una pieza más de esta iniciativa al ser el "responsable de cuidar y mantener el buen estado de las líneas eléctricas y garantizar el suministro de energía los 365 días del año". En esta ocasión, una brigada de Navalmoral se desplazó hasta la zona para proceder al encendido de la iluminación.

Con esta actividad, Iberdrola afirma que "quiere llevar la magia de la luz hasta el último rincón de la geografía española, porque la Navidad ilumina a todos, no solo en las grandes ciudades".

El alumbrado navideño. / Cedida

Iluminaciones anteriores

Según indica Iberdrola, esta acción de iluminar "pueblos españoles emblemáticos" se realiza desde hace ya seis años, una tradición que se ha llevado a cabo anteriormente en La Costana y Corconte (Cantabria), Montenegro de Cameros (Soria), Manzanal del Barco, Carbellino y Villar del Buey (Zamora), Lois y Fuentes de Peñacorada (León).

Iberdrola en Extremadura

Iberdrola indica que, durante el ejercicio 2024, la compañía generó "un impacto económico de más de 530 millones de euros entre compras a proveedores, salarios o contribución fiscal. En la región, la cifra de personas que trabajan para Iberdrola asciende a 270".

Además, la compañía energética señala que cuenta con "más de un centenar de proveedores en Extremadura a los que se han realizado compras por un valor superior a los 60 millones de euros, lo que le convierte en una de las empresas generadoras de riqueza en la región y que favorece la vertebración del territorio, con proveedores en ambas provincias e impulsando oportunidades de desarrollo industrial".

Proyectos sociales

Por otra parte, Iberdrola afirma que tiene "una gran implicación social y cultural en la región". En este sentido, detallan que ha sido la patrocinadora de la Media Maratón Monfragüe Reserva de la Biosfera o de la II Convivencia Social en Belvís de Monroy-Casas con el objetivo de "fomentar la interacción social, la inclusión y la creación de redes de apoyo entre personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social de la zona".

Además, la compañía energética señala que la Fundación Iberdrola España en colaboración con el Ministerio de Defensa ha reforestado "49,50 hectáreas en la Base General Menacho de Badajoz con 22.500 árboles". También, ha trabajado con la FAD Juventud en el "desarrollo de competencias pre laborales en jóvenes de FP básica de electricidad y con FEAFES para la inclusión educativa de jóvenes en exclusión social y situación de vulnerabilidad". Asimismo, indican están en marcha otra serie de proyectos, como el transfronterizo 'Ilumina' que busca "impulsar" el turismo cultural nocturno en Extremadura y el Alentejo (Portugal) con tres actuaciones que están actualmente en ejecución.