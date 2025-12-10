Robos en cinco inmuebles de Trujillo reavivan la polémica por la falta de Policía Local

La inseguridad vuelve a colocarse en el centro del debate municipal en Trujillo tras el robo registrado este fin de semana en cuatro viviendas y una nave industrial del polígono Arroyo Caballo. Los hechos, que están siendo investigados, se produjeron de madrugada durante el pasado fin de semana de puente, en un tramo horario en el que, según denuncian vecinos y colectivos políticos, no hay vigilancia policial en el municipio.

Desde hace meses, la situación se repite: entre las 23:00h y las 7:00h de la mañana, Trujillo queda sin servicio de Policía Local, según confirma la agrupación local de Somos Cáceres y el sindicato policial. En ocasiones, aseguran, tampoco hay cobertura por la tarde, lo que limita la capacidad de respuesta ante episodios delictivos.

La presidenta de Somos Cáceres, Raquel Iglesias, considera que estos hechos “vuelven a demostrar la fragilidad de la seguridad en el municipio” y reclama refuerzos inmediatos en la plantilla. “Los delitos y los robos aumentan día a día y no hay efectivos suficientes para atender la situación. Se necesitan seis policías más como mínimo para proteger a los vecinos”, sostiene Iglesias.

Críticas a la gestión municipal

La formación política responsabiliza directamente a la alcaldesa, Inés Rubio (PP), a la que acusan de “no haber ampliado con criterio la plantilla ni adaptarla a la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT). La gestión de la alcaldesa en materia de seguridad es nefasta y deja mucho que desear”, subrayan. “Hoy Trujillo es un municipio inseguro y sus vecinos se encuentran totalmente desprotegidos ante una ola continuada de delitos”.

Vecinos preocupados

En algunas zonas, los robos no son hechos aislados. Residentes de distintos barrios de la ciudad afirman haber observado movimientos sospechosos de madrugada, sin presencia policial. “Te vas a la cama con la sensación de que si pasa algo, no hay nadie trabajando. Llamas a la policía y salta una centralita. Estamos solos”, comentan algunos afectados.

Una plantilla al límite

Fuentes sindicales confirman a este medio que la plantilla actual de 9 agentes, más otros dos en segunda actividad, no permite cubrir turnos de 24 horas desde hace mucho tiempo. El exceso de bajas, jubilaciones, la falta de nuevas incorporaciones y los problemas existentes con la administración local, han derivado en un escenario donde no siempre hay patrullas disponibles, especialmente en horario nocturno.

Petición urgente

Somos Cáceres solicita la incorporación de seis agentes nuevos y una reorganización de turnos que garantice presencia policial durante la noche y los fines de semana. “Los últimos robos son un ejemplo de lo que puede seguir ocurriendo si el Ayuntamiento no actúa con rapidez. La seguridad es un servicio básico y debe estar garantizado”, concluyen.