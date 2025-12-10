El Sepei incorpora dos nuevos vehículos y reemplaza otro con 20 años de servicio

El servicio de prevención y extinción de incendios y de salvamento y rescate (Sepei) ha incorpora nuevos medios a su parque móvil, con la adquisición de tres vehículos: una Unidad de Mando y Jefatura (UMJ) para la estación de Cáceres y dos Unidades Mixtas de Personal y Carga (UPC) para los centros de Plasencia y Coria, que no disponían de este tipo de medios.

La Diputación de Cáceres indicó que la adquisición contaba con un presupuesto de 185.000 euros, pero la adjudicación se ha realizado por algo más de 140.000 euros. Según explicó el diputado del Sepei, Alberto Ortega Villarroel, el antiguo vehículo de la jefatura de guardia "tenía casi 20 años de antigüedad". Por ello, se decidió adquirir un nuevo modelo equipado con una tabla de mando o un espacio para EPI destinado a intervenciones. La licitación de los nuevos vehículos comenzó a finales de 2024.

Unidad de Mando y Jefatura

La Unidad de Mando y Jefatura es híbrida, con 210 CV de potencia y caja de cambios automática, con tracción permanente a las cuatro ruedas. Está diseñada para los desplazamientos del Jefe de Guardia y funciona como puesto de mando avanzado durante las intervenciones. Dispone de espacio de almacenaje para linternas, wali-talkies, además de portátiles, conexiones de alimentación para telefonía, entre otros, un cajón con soporte para un equipo de respiración autónoma, soportes para extintor de 6 kilogramos y otro para cizalla de corte manual, un compartimento para EPI para incendios estructurales, un equipo de radiocomunicaciones y dos pizarras de gestión operativa, "elemento que convierte al vehículo en un puesto de mando avanzado", explicó el diputado del Sepei.

También, el vehículo para los desplazamientos del Jefe de Guardia cuenta con un equipo para comunicaciones tanto con el Sepei como con el Infoex.

Unidades Mixtas de Personal y Carga

Por otra parte, las dos Unidades Mixtas de Personal y Carga cuentan con equipo de comunicaciones con el Sepei, capacidad para transportar hasta siete efectivos y asientos modulables que permiten transportar también carga. Según precisó Ortega, los parques de Plasencia y Coria no disponían de este tipo de vehículos.

Ortega explicó que los vehículos facilitarán el desplazamiento entre los parques o servirán para transportar efectivos al lugar del siniestro. También, estas unidades son de utilidad para cuestiones de logística, transporte de material o formación.

Los tres nuevos vehículos del Sepei. / CARLOS GIL

Características comunes

La institución provincial señaló que los tres vehículos disponen de equipo de iluminación de prioridad y emergencia obligatorio por la normativa de tráfico vigente, compuestos por: coronas de 16 módulos de 3 leds con reflector parabólico distribuidos en el perímetro del puente de luces; dos pilotos microleds en la parrilla delantera; dos pilotos microleds en la parte trasera. Además, incluyen una sirena electrónica y un altavoz compacto.