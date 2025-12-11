Investigan a un camionero que multiplicaba por ocho la tasa de alcohol permitida tras un siniestro en la A-5

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de Cáceres, con sede en Trujillo, han investigado penalmente al conductor de un vehículo articulado como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial, al circular bajo la influencia de bebidas alcohólicas. En la prueba de detección alcohólica arrojó una tasa una tasa de 1,25 mg/l de alcohol en aire espirado. Los hechos tuvieron lugar el pasado 9 de diciembre, en la autovía A-5, a la altura del término municipal de Puerto de Santa Cruz, tras producirse un siniestro vial que no causó daños personales.

Según explica el Instituto Armado, el incidente se registró cuando el vehículo articulado se salió de la calzada impactando contra la barrera de seguridad metálica instalada en ese tramo. Como consecuencia del choque, se produjeron daños materiales tanto en el sistema de contención como en el propio vehículo, que quedó inmovilizado en la zona hasta la llegada de los servicios de auxilio.

Tras tener conocimiento del siniestro, la Benemérita indica que una patrulla del Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de Cáceres, se desplazó al lugar para esclarecer las causas del accidente. Durante la inspección inicial, añaden que, los agentes "apreciaron indicios compatibles con somnolencia al volante, una circunstancia que, según las primeras valoraciones, podría haber sido determinante en la salida de vía del camión".

Resultado de la prueba de alcoholemia

Dado el comportamiento observado, los agentes realizaron las pruebas reglamentarias de detección alcohólica al conductor del camión. El Instituto Armado señala que los resultados resultados arrojaron una tasa de 1,25 mg/l de alcohol en aire espirado, una cifra que multiplica por más de ocho el límite máximo permitido para conductores profesionales (0,15 mg/l).

Delito contra la seguridad vial

Ante el resultado, la Guardia Civil procedió a instruir las correspondientes diligencias penales por un supuesto delito contra la seguridad vial, tipificado en el artículo 379.2 del Código Penal por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

La Benemérita afirma que el conductor, único ocupante del vehículo en el momento del siniestro, quedó formalmente investigado y citado para comparecer ante la autoridad judicial. Las diligencias instruidas por el Equipo de Investigación de Siniestros Viales fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente en Trujillo.

El alcohol multiplica el riesgo de sufrir un accidente

Asimismo, la Guardia Civil recuerda que el consumo de alcohol multiplica de forma significativa el riesgo de sufrir un accidente, especialmente en vehículos de gran tonelaje, cuyo manejo exige una capacidad plena de reacción y atención continuada. Asimismo, subraya la importancia de respetar los tiempos de descanso, ya que la fatiga y la somnolencia constituyen factores de riesgo que están presentes en un elevado número de siniestros graves en vías interurbanas.