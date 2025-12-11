MásMedio adjudica la gestión de residuos de La Vera y Tierras de Granadilla con un presupuesto de más de 33 millones de euros

MásMedio ha presentado los nuevos servicios de gestión de recogida y transporte de residuos domésticos y servicios complementarios a representantes municipales de 31 localidades de las comarcas de La Vera y de Trasierra-Tierras de Granadilla, que gestiona el consorcio de la Diputación de Cáceres y que se han adjudicado por diez años, con un presupuesto total de 33.663.390 euros.

La Vera

En el caso de La Vera, el gerente de MásMedio, Gustavo Pérez, y miembros del equipo técnico viajaron a Cuacos de Yuste, sede de la mancomunidad, en la que detallaron adjudicación a los representantes de los 19 municipios de la comarca, que van a recibir las nuevas prestaciones: Aldeanueva de la Vera, Arroyomolinos de la Vera, Collado de la Vera, Cuacos de Yuste, Garganta la Olla, Gargüera de la Vera, Guijo de Santa Bárbara, Jaraíz de la Vera, Jarandilla de la Vera, Losar de la Vera, Madrigal de la Vera, Pasarón de la Vera, Robledillo de la Vera, Talaveruela de la Vera, Tejeda de Tiétar, Torremenga de la Vera, Valverde de la Vera, Viandar de la Vera y Villanueva de la Vera.

26 millones de euros

Según concreta la Diputación de Cáceres, el servicio en La Vera se ha adjudicado a la UTE Inditec-Blázquez Martín, por diez años, con un presupuesto de 26.993.390 euros.

Asimismo, la institución provincial apunta que el objetivo es reducir el llamado impropio (los residuos colocados en contenedores equivocados) por debajo del 40 por ciento que es el actual en la comarca. Para ello, explican que se llevarán a cabo jornadas formativas, talleres, eventos y cualquier actividad que contribuya a que la ciudadanía y los responsables de las administraciones conozcan dónde, cómo y cuándo depositar los residuos.

Vehículos y personal

Por otra parte, el contrato contará con nuevos vehículos, en total 21 vehículos y dos remolques: camión nodriza, camiones recolectores, camión lava contenedores, furgón, furgoneta, vehículos pórter y dos remolques (un hidrolimpiador y un depósito combustible).

Encuentro de MásMedio con los representantes municipales de la Mancomunidad Trasierra-Tierras de Granadilla. / Cedida a El Periódico

También, la diputación indica que se incorporarán contenedores nuevos, sumando 665 unidades de fracción orgánica y 187 de papel cartón, además de contenedores de envases ligeros, restos, entre otros. En cuanto al personal, además del Jefe de Servicio y un administrativo, se contará con 28 conductores, a los que "se sumarían 17 más en los meses de verano".

Por último, la administración provincial señala que se cuenta con una nave industrial para oficinas, almacén y campa, ubicada en Jarandilla de la Vera.

Trasierra-Tierras de Granadilla

En lo que respecta a Trasierra-Tierras de Granadilla, los representantes municipales de 12 localidades de la mancomunidad fueron informados del nuevo servicio de la gestión de recogida y transporte de residuos domésticos y servicios complementarios, que se ha adjudicado a Contratas y Servicios Extremeños (Conyser) por diez años, con un presupuesto de 6.670.000 euros, según precisa la institución provincial.

En este caso, los municipios destinatarios de las nuevas prestaciones son: Zarza de Granadilla, La Granja, La Pesga, Mohedas de Granadilla, Guijo de Granadilla, Ahigal, Cerezo, Palomero, Marchagaz, Santa Cruz de Paniagua, Santibáñez el Bajo y Oliva de Plasencia.

Al igual que el caso de La Vera, la Diputación de Cáceres explica que el objetivo es reducir el llamado impropio por debajo del 31,6%, que es el actual en la comarca.

Incorporación de vehículos y contenedores

Con el nuevo contrato, la institución provincial detalla que contará con nuevos vehículos: dos camiones recolectores de carga lateral nuevos, un camión recolector de carga trasera, uno de voluminosos, un camión lava contenedores y unas instalaciones en la nave industrial de Zarza de Granadilla. Asimismo, se incorporarán contenedores nuevos: 67 unidades de fracción orgánica, 112 de envases ligeros, 113 papel-cartón, sustitución de 84 contenedores de fracción resto, entre otros.