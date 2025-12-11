Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La queja de un periodista jubilado: los carteles de San Martín de Trevejo están "plagados" de errores

El vecino denuncia la redacción de los paneles informativos turísticos de la Torre del Campanario y la Iglesia de San Martín de Tours, así como las inexactitudes contenidos en este último

Los paneles informativos turísticos de San Martín de Trevejo y la fecha recogida en la propia fachada de la iglesia.

Los paneles informativos turísticos de San Martín de Trevejo y la fecha recogida en la propia fachada de la iglesia.

Los paneles informativos turísticos de San Martín de Trevejo y la fecha recogida en la propia fachada de la iglesia. / Luis Carlos Díaz García

Luis Carlos Díaz García

San Martín de Trevejo

Soy Luis Carlos Díaz García, periodista jubilado de la Agencia EFE. Vivo en San Martín de Trevejo de donde es toda mi familia. Escribo este texto porque los organismos tiran el dinero de los contribuyentes en hacer carteles plagados de errores.

Ejemplo los que os mando y que hace una semana han colocado por el pueblo. El de la Iglesia dice que hay Tres cuadros de Luis de Morales. Son cinco tablas, no cuadros, que están guardados fuera porque la humedad de la iglesia los estaba estropeando. No hay un retablo tampoco del mismo autor, sino seis tablas pintadas por ambas caras atribuidas a la escuela de Morales. Todo ello proveniente del conventual de Alcántara.

La iglesia no se construyó en el siglo XVIII, sino en 1653– siglo XVII, como está recogido en la propia iglesia. Y más disparates que merecen que investiguéis en la diputación por qué semejantes birrias y quién ha sido la lumbrera que tuvo tan "feliz" idea.

He intentado hablar con algún responsable de cultura de la diputación sin ningún resultado.

TEMAS

