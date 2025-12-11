VI Jornadas Taurinas del Club Taurino Torrejoncillano: homenaje a Juan Mora, al Senado y al toreo de Emilio de Justo

El Club Taurino Torrejoncillano Emilio de Justo celebrará del 12 al 14 de diciembre sus VI Jornadas Taurinas, un fin de semana cargado de actos culturales, reconocimientos y convivencia en torno a la figura del diestro torrejoncillano y a la tauromaquia.

La programación arrancará el viernes 12 de diciembre, a las 21.00 horas, en la Casa de Cultura de Torrejoncillo, en un acto abierto a todo el público. Durante esta primera jornada se entregará el Premio Club Taurino Torrejoncillano 2025 al maestro Juan Mora, reconocido como "referente y torero de culto de los toreros extremeños".

En el mismo acto también se realizará un reconocimiento al Senado de España por haber vuelto a instaurar el Premio Nacional de Tauromaquia. Este galardón será recogido por la senadora extremeña María Dolores Marcos, y está prevista la asistencia del consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, Francisco José Ramírez. Además, durante todo el fin de semana permanecerá expuesta en la Casa de Cultura una selección de fotografías a gran formato de la temporada de Emilio de Justo.

Jornadas en el campo

El sábado 13 de diciembre la jornada se trasladará al campo, con una completa actividad exclusiva para socios en la ganadería de Garcigrande. El programa incluye desayuno continental en el Hotel Alameda (Alba de Tormes), visita a los cercados de la ganadería y una nueva oportunidad para disfrutar del toreo de Emilio de Justo, en uno de los momentos de mayor plenitud de su carrera. La jornada concluirá con una comida de ambiente taurino y tertulia de sobremesa, también en el Hotel Alameda, junto a todos los protagonistas.

El broche final llegará el domingo 14 de diciembre, de nuevo en la Casa de Cultura, con el estreno de dos pasodobles taurinos. Por un lado, el pasodoble El extremeño Emilio de Justo, compuesto por Antonio Cotolí Ortiz, exdirector de la Banda del Conservatorio Superior de Música de Badajoz y de la Banda de Música Filarmónica de Olivenza. Por otro, el pasodoble del Club Taurino Torrejoncillano Emilio de Justo, obra del compositor y director de la Banda de Música de Humanes de Madrid, Francisco de la Rosa Rivera. Tras la presentación de las obras y sus autores, serán interpretadas por la Banda de Música de Humanes, que ofrecerá también una selección de pasodobles taurinos.

Durante este acto se entregará asimismo el Premio al Detalle Taurino de las Fiestas de Agosto 2025 a TTV, por haber acercado a multitud hogares, los festejos del pueblo durante los últimos treinta años. A continuación, los socios podrán disfrutar de unas onces taurinas con paella, en una carpa instalada junto al pabellón, con la presencia de Emilio de Justo y los protagonistas de la mañana.

La organización recuerda que las onces taurinas y la paella del domingo son exclusivamente para socios, siendo imprescindible inscribirse previamente en Bar Chopera.