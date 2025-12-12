Política local
Somos Cáceres tacha 2025 de “año perdido” en Trujillo y carga contra la gestión de Inés Rubio
La presidenta, Raquel Iglesias, acusa al PP de anteponer intereses partidistas y señala limpieza, movilidad, seguridad, vivienda y suelo industrial como “asignaturas pendientes”.
Alejandro Cancho
La Agrupación Local de Somos Cáceres ha calificado 2025 como “un año perdido” para Trujillo, que atribuye a la “parálisis” provocada por la alcaldesa Inés Rubio. En un comunicado, la presidenta del partido Raquel Iglesias, lamenta que el Gobierno municipal del Partido Popular haya “antepuesto intereses partidistas” al bienestar de los vecinos.
La formación sostiene que la ciudad “ha dejado pasar trenes importantes” para su reactivación económica y social, y señala como principales “asignaturas pendientes” la limpieza, la movilidad, la seguridad, la vivienda y la falta de suelo industrial. A su juicio, el municipio carece de “un modelo de ciudad eficaz”, con “ausencia de proyectos e inversiones” y con concejalías que “no funcionan adecuadamente”, lo que —afirman— impide crear empleo, generar riqueza y fijar población.
Somos Cáceres defiende además la necesidad de potenciar los recursos naturales y turísticos como vía de inversión y futuro para la localidad, y acusa a la alcaldesa de ser “un obstáculo” para el desarrollo y el progreso de Trujillo. Por último, la agrupación anuncia que continúa su proceso de expansión e implantación en Trujillo y comarca.
