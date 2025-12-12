Casas del Castañar, premiada por la Asociación de Extremadura para la Unesco

El Premio Comunidad Sostenible 2025, otorgado por la Asociación de Extremadura para la Unesco, ha recaído en el 'Proyecto Cimbra. Participación y sostenibilidad en el Valle del Jerte', presentado por el Ayuntamiento de Casas del Castañar y promovido por la Asociación Cimbra.

El jurado de la decimoquinta edición del premio ha destaca varios puntos de la iniciativa premiada. En primer lugar, subrayan que se trata de un proyecto colectivo que potencia tanto la arqueología como los conocimientos agro-ganaderos del territorio del Valle del Jerte y que fomenta el turismo de la zona. Además, resaltan que desarrolla "múltiples" actividades con el objetivo de acompañar iniciativas de economía local, artesanal-ecológicas, de interpretación socio-ambiental del entorno, junto con sus habitantes y asociaciones en claves de valores de sostenibilidad para el desarrollo de la educación ambiental en los colegios , entre los estudiantes de la Universidad de Extremadura y la propia ciudadanía.

Función pedagógica

Otro de los aspectos valorados por el jurado es la función pedagógica que supone el trabajo con los niños, así como el fomento del diálogo intergeneracional a través de encuentros y visitas que favorecen la recuperación de saberes locales sobre agricultura, artesanía, economía y gastronomía tradicionales.

Asimismo, el jurado destaca que en el proyecto pone en valor el concepto de "desarrollo sostenible" entendiendo por tal "aquel que permite satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas". Por último, añaden que la iniciativa ha buscado implicar en la recuperación de los saberes tradicionales también a la generación de los emigrados que han conservado sus raíces en el pueblo.

Proyectos finalistas

En esta edición, la Asociación de Extremadura para la Unesco apunta que el premio ha modificado, por acuerdo de la junta directiva, su formato, aunque precisa que se mantienen "esencialmente" las bases de la convocatoria, salvo en lo que concierne a la presentación de los proyectos. Los miembros del Jurado han actuado como observatorio y han propuesto para su consideración tres proyectos finalistas, sobre los que han recabado la información y documentación que han considerado necesarias.

Los proyectos finalistas fueron: el premiado de Casas del Castañar, 'Noches al fresco' presentado por el Ayuntamiento de La Codosera (Badajoz) y 'Soluciones basadas en la naturaleza en el CEIP Gabriela Mistral', presentada por el consistorio de la localidad pacense de Solana de los Barros.

Elección

Después de evaluar los proyectos considerando los aspectos definidos en las bases del premio: la conservación, reutilización o puesta en valor del patrimonio artístico, cultural e inmaterial y la conservación de la naturaleza y el medio ambiente. El jurado decidió, tras las reuniones celebradas el 2 de octubre y el 12 de diciembre de 2025, otorgarle el premio al 'Proyecto Cimbra. Participación y sostenibilidad en el Valle del Jerte', presentado por el Ayuntamiento de Casas del Castañar y promovido por la Asociación Cimbra.

El jurado está compuesto por los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Extremadura para la Unesco: José Luis Bernal Salgado, Esperanza Díaz García y Esteban Cortijo Parralejo y cuenta con la colaboración y asesoramiento del jurado compuesto por Emilio Pizarro Gómez, José María Corrales Vázquez y Juan Valadés Sierra.