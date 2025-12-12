Detienen a un hombre que transportaba 108 gramos de marihuana en un vehículo en Madrigal de la Vera

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a la Compañía de Navalmoral de la Mata, han detenido a un varón como supuesto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras intervenirle 108 gramos de cogollos de marihuana que transportaba en un vehículo estacionado en la localidad de Madrigal de la Vera.

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado 3 de diciembre, cuando varias patrullas de la Guardia Civil desarrollaban un dispositivo preventivo de seguridad ciudadana en diferentes vías de comunicación, dentro del término municipal de Madrigal de la Vera, "con el objetivo de prevenir robos y otros hechos delictivos, reforzando la presencia policial en zonas especialmente sensibles", explica el Instituto Armado.

Sospecha de los agentes

En el marco del dispositivo, los agentes observaron un vehículo estacionado en las inmediaciones del punto donde se encontraban. En ese momento, la Benemérita indica que dos varones que se hallaban dentro "se percataron de la presencia de los guardias civiles y trataron de abandonarlo de manera apresurada, cerrando el vehículo de inmediato, lo que aumentó las sospechas de los agentes".

Tras interceptarlos, el Instituto Armado procedió a la identificación de ambos individuos y a solicitar al propietario del turismo la apertura del vehículo, con el fin de verificar su interior y comprobar si podía contener objetos ilícitos o relacionados con hechos delictivos.

Negativa de abrirlo

En un primer momento, la Benemérita traslada que el propietario "mostró una negativa reiterada a abrirlo, alegando diferentes excusas. Finalmente, y ante los requerimientos de los agentes, accedió a su apertura".

La bolsa de cogollos de marihuana. / Guardia Civil

Una vez abierto, los agentes localizaron en la parte trasera del vehículo una bolsa de plástico que contenía una notable cantidad de cogollos de marihuana, en total 108 gramos, "cantidad generalmente asociada a la venta y distribución al por menor", añade la Guardia Civil.

Como resultado, la Guardia Civil procedió a la detención del propietario de la droga como supuesto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas.

Autoridad judicial

Asimismo, indican que las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente en Navalmoral de la Mata, junto con la sustancia intervenida.