Fernando López Rodríguez, catedrático de la UEx: "Extremadura produce perfectamente la energía de Madrid y, ¿qué recibimos por ello? Nada"

¿Qué aborda su libro ‘Una visión del desarrollo industrial y energético de Extremadura en el siglo XXI’?

Lo califico de tres maneras: es auditoría, ya que permite hacer una auditoría crítica; es también un libro de historia del potencial energético de Extremadura; y además, una recopilación de artículos de periódicos y de revistas. Hay muy pocos libros que hablen un poco de la historia del por qué Extremadura no tiene industria, por qué la región tiene un potencial energético tremendo y, sin embargo, no sacamos nada los extremeños. El aspecto crítico es una cosa que siempre me ha gustado. Soy catedrático de Universidad de Extremadura y, cuando dejé la investigación, decidí trabajar con mi tierra, no para volverme un crítico, sino para reflexionar por qué no se hacen determinadas cosas en nuestra región.

¿Cómo calificaría la evolución del desarrollo industrial de Extremadura?

Muy baja. En el libro se recoge. Empezando por la dictadura de Franco y siguiendo por el resto de gobiernos, normalmente toda la industria se iba al norte de España o la región portuaria, y en Extremadura no se quedaba nada. Franco pensaba que la región se dedicaba únicamente a la agricultura, montó el Plan Badajoz, etcétera, y se construyeron una serie de presas, pero todo relacionado con la agricultura. Esto nos ha organizado la despoblación y que el territorio no tenga industria en este momento porque se ha ido todo hacia arriba. Extremadura puede empezar a pensar en industrializarse a partir de ahora, porque contamos con algo muy importante: el potencial energético que tenemos.

¿Cómo considera que se sitúa Extremadura frente a otras comunidades autónomas?

Creo que es una de las peores en materia de industria y energía. Prácticamente, no tenemos industria, se fue toda al resto de España. Ahora nos piden solidaridad, pero pregunto: ¿ha tenido alguien solidaridad con Extremadura si no nos han montado una industria puntera desde hace muchos años? Y, sin embargo, disponemos de energía, pero tampoco le conseguimos sacar nada; casi tenemos seis o siete veces más de la que necesitamos. Madrid, por ejemplo, está funcionando gracias a la energía que se produce en la región. Aunque, no creo que sea exactamente así porque la energía se mezcla y ya no se sabe donde va, pero Extremadura produce perfectamente la energía de Madrid y de otras provincias. ¿Y qué recibimos por esto? Nada.

¿Qué requiere la región para avanzar en su industrialización?

Hay una serie de cuestiones que debían desarrollarse. En primer lugar, que el exceso de energía contribuyese a que Extremadura pudiese tener empresas. Para ello, una medida muy buena sería rebajar el precio de la energía en Extremadura: si producimos tanta, ¿para qué la queremos? A lo mejor hay que rebajar el precio de la energía para atraer industria. Otro tema son los cánones. Por ejemplo, Iberdrola puede seguir controlando la cuenca del Tajo y produciendo energía a trocho y moche con las centrales hidroeléctricas y Extremadura ni enterarse. Son preguntas que deberían responderse, pero nadie lo hace. Además, vamos a perder la ecotasa por mantener Almaraz, y ¿para qué? Teóricamente no la necesitamos. Queremos que la central siga funcionando, pero vamos a pensar que pague la ecotasa el Estado, no nosotros. En definitiva, aún hay muchas actuaciones para conseguir explotar el potencial industrial, energético y minero de la región. Disponemos de tres minas consideradas por la Unión Europea como minas válidas para Europa.

La presentación del libro 'Una visión del desarrollo industrial y energético de Extremadura en el siglo XXI' en el Edificio Pintores 10. / Carlos Gil

Entonces, ¿existe retroceso en sectores industriales de Extremadura?

Estamos progresando. Antes no había nada de nada; ahora contamos con cierta agroindustria que antes no existía y algunas grandes empresas, como las de Trujillo, la fábrica de transformadores de Malpartida de Plasencia, etcétera. Además, se van a instalar centros de datos tanto en Badajoz como en Valdecaballeros y Navalmoral. Hay que seguir en esta línea. Tenemos que conseguir que esto siga floreciendo y que nos lo juguemos todo, además, con el potencial energético que disponemos. El hidrógeno es otro tema que debe surgir. El expresidente Vara decía que teníamos que producir el 20% del generado en España. Es lógico, puesto que el hidrógeno verde, que es el que se está utilizando, se produce con energía renovable, y contamos con mucha para generarlo. Entonces, produzcámoslo. Para ello, hace falta que todos trabajemos y creo que es el momento, a lo mejor, para conseguir potenciar la industria energética. De esto habla el libro: pasa una revista a todo lo que ha pasado hasta ahora en industria y energía, desde el Plan Badajoz, cuando prácticamente era la agricultura lo que florecía en materia industrial, pasando por los ecologistas cerrando Valdecaballeros o la refinería. Y ahora, parece que gran parte de ese tema ha desaparecido. Entonces, es el momento de hacer florecer la industria en Extremadura.

¿La provincia de Cáceres es potencia en algún sector industrial?

Cáceres es una potencia en el litio. Hay en Cañaveral y en el mismo Cáceres. Se está tratando de montar empresas del litio y de su ciclo, es decir, producción y transformación. El ciclo del litio se desarrolla perfectamente en Cáceres o, por lo menos, apoyándose en Badajoz.

El libro 'Una visión del desarrollo industrial y energético de Extremadura en el siglo XXI' / Carlos Gil

¿Y la población de la provincia de Cáceres está a favor del sector minero?

Ese es el tema. La mina de Cañaveral es considerada de interés estratégico por Europa. Por lo que Cáceres no va a poder hacer nada, además no tiene porqué hacerlo porque tampoco molesta extraer litio en esta explotación. En cuanto a Valdeflores, creo que tampoco habría problemas si se le exige a la minera que trabaje como debe. Hoy en día, el litio es casi como un combustible básico para fabricar baterías, algo que es importantísimo dentro de la transición energética. Yo la apoyaría, pero la gente de Valdeflores me dirá que no la apoya.